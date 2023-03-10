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  4. ВИДЕО. Колос троллит ПСЖ, Арсенал и другие клубы. Причина – Лига чемпионов
Лига чемпионов
10 марта 2023, 10:12 |
621
1

ВИДЕО. Колос троллит ПСЖ, Арсенал и другие клубы. Причина – Лига чемпионов

Пресс-служба команды из Ковалевки опубликовала шуточное видео в TikTok

10 марта 2023, 10:12 |
621
1
ВИДЕО. Колос троллит ПСЖ, Арсенал и другие клубы. Причина – Лига чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Пресс-служба украинского «Колоса» из Ковалевки опубликовала забавное видео в официальном TikTok-аккаунте клуба.

На видео «Колос» подшучивает над многими топ-клубами: «Арсеналом», «Атлетиком», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом», «ПСЖ», «Ромой», «Наполи», «Байером» и «Лион».

Все дело в трофеях Лиге чемпионов. Естественно, у «Колоса» нет побед на этом турнире. Однако если прибавить к титулам «Колоса» титулы «Реала» (14), то это количество будет больше, чем общее количество трофеев у всех выше перечисленных клубов, поскольку у них, как и у «Колоса», также 0 побед на самом престижном клубном европейском турнире.

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TikTok Колос Ковалевка Лига чемпионов Реал Мадрид Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Манчестер Сити Тоттенхэм ПСЖ Рома Рим Наполи Байер Лион
Источник ФК Колос Ковалевка
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nivavn
СБУ, перевірте, що вони там курять.
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