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  4. Марченко впервые за 10 месяцев вышел в четвертьфинал челленджера
ATP
10 марта 2023, 09:13 |
147
0

Марченко впервые за 10 месяцев вышел в четвертьфинал челленджера

Илья обыграл Кристиана Лангмо в двух сетах в Мексике

10 марта 2023, 09:13 |
147
0
Марченко впервые за 10 месяцев вышел в четвертьфинал челленджера
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 386) в 1/8 финала хардового челленджера в Пуэрто-Вальярте (Мексика) обыграл Кристиана Лангмо (США, ATP 462) в двух сетах за 1 час и 26 минут.

ATP челленджер Пуэрто-Вальярта. Хард. 1/8 финала

Кристиан Лангмо (США) – Илья Марченко (Украина) – 4:6, 3:6

Для Марченко это будет первый четвертьфинал с мая 2022 года. Тогда он играл на этой стадии на челленджере в Шимнкенте.

В 1/4 финала соревнований в Мексике Илья сыграет с Гастау Элиашем.

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ATP Пуэрто-Вальярта Илья Марченко
Источник Sport.ua
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