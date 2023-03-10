ATP10 марта 2023, 09:13 |
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Марченко впервые за 10 месяцев вышел в четвертьфинал челленджера
Илья обыграл Кристиана Лангмо в двух сетах в Мексике
10 марта 2023, 09:13 |
147
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Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 386) в 1/8 финала хардового челленджера в Пуэрто-Вальярте (Мексика) обыграл Кристиана Лангмо (США, ATP 462) в двух сетах за 1 час и 26 минут.
ATP челленджер Пуэрто-Вальярта. Хард. 1/8 финала
Кристиан Лангмо (США) – Илья Марченко (Украина) – 4:6, 3:6
Для Марченко это будет первый четвертьфинал с мая 2022 года. Тогда он играл на этой стадии на челленджере в Шимнкенте.
В 1/4 финала соревнований в Мексике Илья сыграет с Гастау Элиашем.
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