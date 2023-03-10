Лига Европы10 марта 2023, 08:56 | Обновлено 10 марта 2023, 09:03
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Гранит ДЖАКА: «Надеюсь, нам удастся завершить дело в Лондоне»
Хавбек «Арсенала» – о матче Лиги Европы со «Спортингом»
10 марта 2023, 08:56 | Обновлено 10 марта 2023, 09:03
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака дал оценку первой игре 1/8 финала Лиги Европы с лиссабонским «Спортингом» (2:2).
«Знали, что матч не будет простым. У «Спортинга» хорошая команда, хорошие игроки, хорошая тактика.
Мы принимаем эту ничью, и надеюсь, что нам удастся завершить дело в Лондоне», – признался Джака.
Ответную игру на поле «канониров» команды проведет через неделю, 16 марта.
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