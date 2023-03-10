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Лига Европы
10 марта 2023, 08:56 | Обновлено 10 марта 2023, 09:03
145
0

Гранит ДЖАКА: «Надеюсь, нам удастся завершить дело в Лондоне»

Хавбек «Арсенала» – о матче Лиги Европы со «Спортингом»

10 марта 2023, 08:56 | Обновлено 10 марта 2023, 09:03
145
0
Гранит ДЖАКА: «Надеюсь, нам удастся завершить дело в Лондоне»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака дал оценку первой игре 1/8 финала Лиги Европы с лиссабонским «Спортингом» (2:2).

«Знали, что матч не будет простым. У «Спортинга» хорошая команда, хорошие игроки, хорошая тактика.

Мы принимаем эту ничью, и надеюсь, что нам удастся завершить дело в Лондоне», – признался Джака.

Ответную игру на поле «канониров» команды проведет через неделю, 16 марта.

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Гранит Джака Лига Европы Арсенал Лондон Спортинг - Арсенал Спортинг Лиссабон
Источник УЕФА
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