Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место
Лига чемпионов
10 марта 2023, 10:10 | Обновлено 10 марта 2023, 10:12
3549
4

Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место

«Шахтер» сыграл вничью с «Фейеноордом» в матче 1/8 финала Лиги Европы

10 марта 2023, 10:10 | Обновлено 10 марта 2023, 10:12
3549
4
Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

В четверг, 10 марта, были сыграны первые матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций. Изучаем изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с «Фейенооордом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, упустив победу на последних минутах игры (1:1).

Благодаря ничьей горняков (+1 очко) Украина прибавила к рейтингу +0.200 балла, и сезонный набор увеличился до 5.700, это 21-е место в текущей еврокампании. В 5-летнем рейтинге, который примет завершенный вид в начале июня, Украина набрала 29.500 и занимает 14-е место.

Напомним, 14-я позиция позволяет Украине гарантированно сохранить представительство в 5 команд от страны в еврокубках сезона 2024/25, причем 2 клуба будут участвовать в квалификации Лиге чемпионов.

Украина ведет борьбу за 13-е место со Швейцарией (29.925), у которой остался только «Базель» в Лиге конференций. Этот клуб сыграл вничью со «Слованом» из Братиславы (2:2), что принесло Швейцарии +0.250 балла. Отставание Украины составляет 0.425. Это почти полностью можно отыграть благодаря одной победе.

13-е место по сравнению с 14-м при некоторых раскладах может сократить на один раунд путь в квалификации для чемпиона страны 2023/24 в Лиге чемпионов 2024/25 (а также для обладателя кубка страны 2023/24 в Лиге Европы 2024/25).

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)

По теме:
ВИДЕО. Колос троллит ПСЖ, Арсенал и другие клубы. Причина – Лига чемпионов
Гранит ДЖАКА: «Надеюсь, нам удастся завершить дело в Лондоне»
Анхель ДИ МАРИЯ: «Постараемся выиграть Лигу Европы и Кубок Италии»
Динамо Киев таблица коэффициентов УЕФА Лига Европы Шахтер Донецк выбор редакции Днепр-1 Лига чемпионов Лига конференций Шахтер - Фейеноорд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10 марта 2023, 00:12 7
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Фейеноорд – 1:1. Шедевр от Ракицкого. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

АГБОНЛАХОР: «Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени»
Футбол | 09 марта 2023, 21:59 8
АГБОНЛАХОР: «Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени»
АГБОНЛАХОР: «Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени»

Бывший футболист считает, что Грэму Поттеру нужно делать ставку на других игроков

ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом
Футбол | 09.03.2023, 23:43
ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом
ВИДЕО. Супергол Ракицкого вывел Шахтер вперед в игре с Фейеноордом
Зинченко получил от WhoScored среднюю оценку за матч против Спортинг
Футбол | 10.03.2023, 03:21
Зинченко получил от WhoScored среднюю оценку за матч против Спортинг
Зинченко получил от WhoScored среднюю оценку за матч против Спортинг
Эрик ТЕН ХАГ: «У нашей команды есть характер»
Футбол | 10.03.2023, 05:25
Эрик ТЕН ХАГ: «У нашей команды есть характер»
Эрик ТЕН ХАГ: «У нашей команды есть характер»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Италия 6 из 7
Может быть 3 команды в 1/4.
Кто постоянно говорит о слабости чемпионата и командах из Италии.
Ну смешно же. 
Лацио выбыл вроде
Но пока это рекорд
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Александр Ад
автор-супероптиіміст.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН – Фьюри: «Заткнись! Ты хочешь слишком много денег»
Эдди ХИРН – Фьюри: «Заткнись! Ты хочешь слишком много денег»
09.03.2023, 20:45 5
Бокс
Без трех игроков. Динамо готовится к матчу против Днепра-1
Без трех игроков. Динамо готовится к матчу против Днепра-1
08.03.2023, 15:48 7
Футбол
Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
08.03.2023, 11:40 24
Футбол
Украина сыграла вничью с Нидерландами в основном раунде квалификации ЧМ
Украина сыграла вничью с Нидерландами в основном раунде квалификации ЧМ
08.03.2023, 22:38 5
Футзал
Бесславный конец. Бразильский клуб вернет футболиста в Шахтер
Бесславный конец. Бразильский клуб вернет футболиста в Шахтер
08.03.2023, 09:18
Футбол
Провал защиты. Украина в Германии проиграла Австрии
Провал защиты. Украина в Германии проиграла Австрии
09.03.2023, 21:25 1
Другие виды
Шахтер – среди аутсайдеров. Суперкомпьютер определил фаворитов Лиги Европы
Шахтер – среди аутсайдеров. Суперкомпьютер определил фаворитов Лиги Европы
09.03.2023, 10:12 30
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
10.03.2023, 04:04
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности