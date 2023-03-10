Таблица коэффициентов. Продолжается борьба со Швейцарией за 13-е место

В четверг, 10 марта, были сыграны первые матчи 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций. Изучаем изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с «Фейенооордом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, упустив победу на последних минутах игры (1:1).

Благодаря ничьей горняков (+1 очко) Украина прибавила к рейтингу +0.200 балла, и сезонный набор увеличился до 5.700, это 21-е место в текущей еврокампании. В 5-летнем рейтинге, который примет завершенный вид в начале июня, Украина набрала 29.500 и занимает 14-е место.

Напомним, 14-я позиция позволяет Украине гарантированно сохранить представительство в 5 команд от страны в еврокубках сезона 2024/25, причем 2 клуба будут участвовать в квалификации Лиге чемпионов.

Украина ведет борьбу за 13-е место со Швейцарией (29.925), у которой остался только «Базель» в Лиге конференций. Этот клуб сыграл вничью со «Слованом» из Братиславы (2:2), что принесло Швейцарии +0.250 балла. Отставание Украины составляет 0.425. Это почти полностью можно отыграть благодаря одной победе.

13-е место по сравнению с 14-м при некоторых раскладах может сократить на один раунд путь в квалификации для чемпиона страны 2023/24 в Лиге чемпионов 2024/25 (а также для обладателя кубка страны 2023/24 в Лиге Европы 2024/25).

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)