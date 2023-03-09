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09 марта 2023, 23:17 | Обновлено 09 марта 2023, 23:29
1036
0

Роналду снова не забил. Аль-Наср проиграл конкуренту и потерял лидерство

Матч между командами «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср» завершился со счетом 1:0

09 марта 2023, 23:17 | Обновлено 09 марта 2023, 23:29
1036
0
Роналду снова не забил. Аль-Наср проиграл конкуренту и потерял лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine

9 марта состоялся центральный матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср» (1:0).

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Аль-Насра» с капитанской повязкой и провел на поле весь матч. Однако Криштиану снова не сумел отличиться забитым голом, а его команда проиграла.

Единственный мяч для хозяев забил Ромариньо на 80-й минуте.

У «Аль-Насра» с Роналду осталось 46 очка, а его главный конкурент «Аль-Иттихад» набрал 47 баллов и вышел в лидеры.

Чемпионат Саудовской Аравии

20-й тур, 9 марта

Аль-Иттихад – Аль-Наср – 1:0

Гол: Ромариньо, 80

Турнирная таблица

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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