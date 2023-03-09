Роналду снова не забил. Аль-Наср проиграл конкуренту и потерял лидерство
Матч между командами «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср» завершился со счетом 1:0
9 марта состоялся центральный матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср» (1:0).
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Аль-Насра» с капитанской повязкой и провел на поле весь матч. Однако Криштиану снова не сумел отличиться забитым голом, а его команда проиграла.
Единственный мяч для хозяев забил Ромариньо на 80-й минуте.
У «Аль-Насра» с Роналду осталось 46 очка, а его главный конкурент «Аль-Иттихад» набрал 47 баллов и вышел в лидеры.
Чемпионат Саудовской Аравии
20-й тур, 9 марта
Аль-Иттихад – Аль-Наср – 1:0
Гол: Ромариньо, 80
Турнирная таблица
Видеообзор матча
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