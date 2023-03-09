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  4. КУЧЕР: «Новички Днепра-1 поддерживают друг друга. Легионерам нужно время»
Украина. Премьер лига
09 марта 2023, 22:39 | Обновлено 09 марта 2023, 22:48
282
0

КУЧЕР: «Новички Днепра-1 поддерживают друг друга. Легионерам нужно время»

Главный тренер СК «Днепр-1» рассказал о новичках команды на их презентации

09 марта 2023, 22:39 | Обновлено 09 марта 2023, 22:48
282
0
КУЧЕР: «Новички Днепра-1 поддерживают друг друга. Легионерам нужно время»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер рассказал о новичках команды на их презентации:

– Ннасколько вы, как главный тренер, довольны трансферной кампанией клуба в прошлое межсезонье?

– Думаю, что мы будем решать – доволен я или нет – уже после завершения чемпионата. Сейчас могу сказать одно, что группа футболистов, которая у нас есть, все они должны конкурировать друг с другом за место в стартовом составе и показывать своей работой на тренировке, что они достойны играть в нашей команде. Главное, чтобы они приносили пользу «Днепру-1» и болельщикам, которые радовались бы их игре. Так что сейчас я не буду оценивать новичков по какой-то шкале. У нас впереди большой этап в чемпионате, и там уже увидим, как они себя проявят.

– Как прошли зимние сборы, все ли сделано из запланированного?

– Как мы и планировали, сборы прошли в Турции, где у нас было два двухнедельных цикла. Ребята себя хорошо показали, все трудились с желанием. Конечно, хотелось бы, чтобы на первый сбор собралась уже вся команда, но мы понимаем, что здесь не все зависит от нас, а и от присоединившихся к нам игроков-легионеров, поэтому для них адаптация займет чуть больше времени. А так, я полностью доволен сборами, хочу и ребят поблагодарить и организаторов, которые для нас сборы подготовили.

– Довольны ли вы тем, как новички влились в коллектив?

– У нас все ребята – футбольные люди, и они помогают друг другу влиться в коллектив, потому что мы единственная команда. Они уже начинают понимать друг друга и обычно поддерживают.

– Могли ли вы представить себе два года назад, что станете лучшим тренером года в Украине?

– Конечно, для меня это очень знаковое событие в жизни, и о таком я и не мог мечтать, что подобное со мной случится. Будем дальше работать, и очень благодарен тем, кто за меня голосовал.

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Днепр-1 Александр Кучер
Источник СК Днепр-1
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