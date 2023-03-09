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  4. ВИДЕО. Лукас Эрнандес возобновил тренировки после разрыва «крестов»
Германия
09 марта 2023, 22:40 |
594
0

ВИДЕО. Лукас Эрнандес возобновил тренировки после разрыва «крестов»

Защитник «Баварии» получил тяжелую травму в ноябре

09 марта 2023, 22:40 |
594
0
ВИДЕО. Лукас Эрнандес возобновил тренировки после разрыва «крестов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Эрнандес

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес у себя в соцсетях сообщил о том, что возобновил тренировки после травмы колена. В ноябре прошлого года защитник порвал крестообразные связки колена в матче первого тура ЧМ-2022 против Австралии и перенес операцию.

Пока что Эрнандес тренируется индивидуально и выполняет только беговые упражнения. Когда защитник вернется в общую группу – пока что не известно.

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Лукас Эрнандес Бавария видео фото травма травма колена
Источник Twitter
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