Германия09 марта 2023, 22:40 |
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ВИДЕО. Лукас Эрнандес возобновил тренировки после разрыва «крестов»
Защитник «Баварии» получил тяжелую травму в ноябре
09 марта 2023, 22:40 |
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Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес у себя в соцсетях сообщил о том, что возобновил тренировки после травмы колена. В ноябре прошлого года защитник порвал крестообразные связки колена в матче первого тура ЧМ-2022 против Австралии и перенес операцию.
Пока что Эрнандес тренируется индивидуально и выполняет только беговые упражнения. Когда защитник вернется в общую группу – пока что не известно.
I’M BACK 🕺👊🏼😍 pic.twitter.com/Diu6RMQEVS— Lucas Hernández (@LucasHernandez) March 9, 2023
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