ВИДЕО. Лукас Эрнандес возобновил тренировки после разрыва «крестов»

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес у себя в соцсетях сообщил о том, что возобновил тренировки после травмы колена. В ноябре прошлого года защитник порвал крестообразные связки колена в матче первого тура ЧМ-2022 против Австралии и перенес операцию.

Пока что Эрнандес тренируется индивидуально и выполняет только беговые упражнения. Когда защитник вернется в общую группу – пока что не известно.