Англия09 марта 2023, 21:59 | Обновлено 09 марта 2023, 22:00
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АГБОНЛАХОР: «Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени»
Бывший футболист считает, что Грэму Поттеру нужно делать ставку на других игроков
09 марта 2023, 21:59 | Обновлено 09 марта 2023, 22:00
2980
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Бывший английский форвард Габриэль Агбонлахор высказал мнение, что главному тренеру «Челси» не следует делать ставку на украинца Михаила Мудрика.
«Грэм Поттер должен идти дальше и держаться за эту команду. Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени. Придется ставить на Жоау Феликса, Кая Гаверца и Рахима Стерлинга. Дайте им сыграть несколько матчей вместе. Уверен, «Челси» начнет побеждать в АПЛ», – сказал Агбонлахор.
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Отметим, что Мудрик сыграл за «Челси» 6 матчей, результативными действиями не отличился.
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