АГБОНЛАХОР: «Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени»

Бывший английский форвард Габриэль Агбонлахор высказал мнение, что главному тренеру «Челси» не следует делать ставку на украинца Михаила Мудрика.

«Грэм Поттер должен идти дальше и держаться за эту команду. Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени. Придется ставить на Жоау Феликса, Кая Гаверца и Рахима Стерлинга. Дайте им сыграть несколько матчей вместе. Уверен, «Челси» начнет побеждать в АПЛ», – сказал Агбонлахор.

Отметим, что Мудрик сыграл за «Челси» 6 матчей, результативными действиями не отличился.