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Англия
09 марта 2023, 21:59 | Обновлено 09 марта 2023, 22:00
2980
0

АГБОНЛАХОР: «Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени»

Бывший футболист считает, что Грэму Поттеру нужно делать ставку на других игроков

09 марта 2023, 21:59 | Обновлено 09 марта 2023, 22:00
2980
0
АГБОНЛАХОР: «Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший английский форвард Габриэль Агбонлахор высказал мнение, что главному тренеру «Челси» не следует делать ставку на украинца Михаила Мудрика.

«Грэм Поттер должен идти дальше и держаться за эту команду. Мудрик, извини, но теперь ты должен ждать своего времени. Придется ставить на Жоау Феликса, Кая Гаверца и Рахима Стерлинга. Дайте им сыграть несколько матчей вместе. Уверен, «Челси» начнет побеждать в АПЛ», – сказал Агбонлахор.

Отметим, что Мудрик сыграл за «Челси» 6 матчей, результативными действиями не отличился.

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Габриэль Агбонлахор Михаил Мудрик Челси Грэм Поттер
Источник talkSPORT
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