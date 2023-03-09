Хорватский специалист Дарио Срна стал спортивным директором донецкого «Шахтера». Об этом указано на официальном сайте клуба.

40-летний хорват ранее работал директором по футболу, но такой должности больше нет в списке руководителей «Шахтера».

Судя по всему, «Шахтер» переименовал должность Дарио Срны. Ранее у команды не было спортивного директора.