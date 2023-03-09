Украина. Премьер лига09 марта 2023, 20:23 | Обновлено 09 марта 2023, 20:29
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Дарио Срна стал спортивным директором донецкого Шахтера
40-летний хорват ранее работал в клубе директором по футболу
09 марта 2023, 20:23 | Обновлено 09 марта 2023, 20:29
2990
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Хорватский специалист Дарио Срна стал спортивным директором донецкого «Шахтера». Об этом указано на официальном сайте клуба.
40-летний хорват ранее работал директором по футболу, но такой должности больше нет в списке руководителей «Шахтера».
Судя по всему, «Шахтер» переименовал должность Дарио Срны. Ранее у команды не было спортивного директора.
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