Жоао ПЕГЛОУ: «Украинцам хочется пожелать, чтобы война скорее закончилась»

Бразильский новичок «Днепра-1» Жоао Пеглоу ответил на вопросы журналистов на официальной презентации новых игроков команды:

– Какие эмоции от знакомства с командой?

– Все хорошо, нам сейчас все нравится. Ужгород – город небольшой, чистый, но мы его узнаем каждый день. В настоящее время все только положительно.

– Перед переходом, что вы знали о «Днепр-1» и чемпионате Украины?

– Общались с Моледо, Тайсоном другими бразильцами, которые поиграли в Украине – все они хорошо отозвались о команде и чемпионате и рекомендовали переход.

– После вашего перехода, как вам уровень команды и чемпионата в целом?

– Здесь очень много качественных футболистов, хорошего уровня. Здесь европейский футбол – более интенсивный и силовой – это очень нравится, и теперь буду привыкать к этому.

– Какая, на ваш взгляд, атмосфера в команде? Насколько отличается от того, что было в предыдущих клубах?

– Как я уже и сказал, здесь много людей с хорошими качествами, и не только футбольными, но и в плане человечности. Ребята нам помогают с языком, с разными обычаями и помогают каждый день, при этом сами подходят и рассказывают – это касается и быта, и тренировок. Сейчас адаптируюсь и думаю, что двигаюсь и в верном направлении.

– В Украине сейчас идет война. Как трудно было принять решение о переходе и что стало основным в этом вопросе?

– Конечно, смотрю информацию, знаю, что на территории страны продолжаются боевые действия и здесь непросто, но украинские футболисты здесь находятся и играют в футбол, и мы легионеры тоже здесь находимся и играем. Смотрю, что в той части страны, где команда базируется спокойно, мы все это видим. А те ребята, кто ездили на матчи вглубь страны, тоже видели, что там ситуация под контролем, поэтому сейчас приехал и нахожусь вместе с командой.

– Что пожелаете болельщикам «Днепра-1»?

– Очень приятно было видеть болельщиков в Кошице, где нас поддерживали с украинскими флагами и здесь в Ужгороде к нам постоянно подходят и поздравляют. Хочется пожелать, чтобы эта война скорее закончилась, не было погибших. Мы сейчас в этот момент вместе с украинцами.