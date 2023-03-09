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  4. Жоао ПЕГЛОУ: «Украинцам хочется пожелать, чтобы война скорее закончилась»
Украина. Премьер лига
09 марта 2023, 19:38 | Обновлено 09 марта 2023, 19:39
715
2

Жоао ПЕГЛОУ: «Украинцам хочется пожелать, чтобы война скорее закончилась»

Новичок «Днепра-1» – о футболе в неспокойное время

09 марта 2023, 19:38 | Обновлено 09 марта 2023, 19:39
715
2
Жоао ПЕГЛОУ: «Украинцам хочется пожелать, чтобы война скорее закончилась»
СК Днепр-1. Жоао Пеглоу

Бразильский новичок «Днепра-1» Жоао Пеглоу ответил на вопросы журналистов на официальной презентации новых игроков команды:

– Какие эмоции от знакомства с командой?
– Все хорошо, нам сейчас все нравится. Ужгород – город небольшой, чистый, но мы его узнаем каждый день. В настоящее время все только положительно.

– Перед переходом, что вы знали о «Днепр-1» и чемпионате Украины?
– Общались с Моледо, Тайсоном другими бразильцами, которые поиграли в Украине – все они хорошо отозвались о команде и чемпионате и рекомендовали переход.

– После вашего перехода, как вам уровень команды и чемпионата в целом?
– Здесь очень много качественных футболистов, хорошего уровня. Здесь европейский футбол – более интенсивный и силовой – это очень нравится, и теперь буду привыкать к этому.

– Какая, на ваш взгляд, атмосфера в команде? Насколько отличается от того, что было в предыдущих клубах?
– Как я уже и сказал, здесь много людей с хорошими качествами, и не только футбольными, но и в плане человечности. Ребята нам помогают с языком, с разными обычаями и помогают каждый день, при этом сами подходят и рассказывают – это касается и быта, и тренировок. Сейчас адаптируюсь и думаю, что двигаюсь и в верном направлении.

– В Украине сейчас идет война. Как трудно было принять решение о переходе и что стало основным в этом вопросе?
– Конечно, смотрю информацию, знаю, что на территории страны продолжаются боевые действия и здесь непросто, но украинские футболисты здесь находятся и играют в футбол, и мы легионеры тоже здесь находимся и играем. Смотрю, что в той части страны, где команда базируется спокойно, мы все это видим. А те ребята, кто ездили на матчи вглубь страны, тоже видели, что там ситуация под контролем, поэтому сейчас приехал и нахожусь вместе с командой.

– Что пожелаете болельщикам «Днепра-1»?
– Очень приятно было видеть болельщиков в Кошице, где нас поддерживали с украинскими флагами и здесь в Ужгороде к нам постоянно подходят и поздравляют. Хочется пожелать, чтобы эта война скорее закончилась, не было погибших. Мы сейчас в этот момент вместе с украинцами.

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Жоао Пеглоу Днепр-1 российско-украинская война чемпионат Украины по футболу
Источник СК Днепр-1
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Владислав Антонов
Адекватний персонаж, успіхів йому.
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+3
Fred14
Быстро не будет .Пока не уничтожим мразь война не закончится .Сами они не капитулируют 
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+2
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