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Украина. Премьер лига
09 марта 2023, 18:54 | Обновлено 09 марта 2023, 18:55
339
0

СК Днепр-1: «Хотим побеждать в каждом следующем матче»

12 марта, «Днепр-1» сыграет первый домашний матч второй части сезона против «Динамо»

09 марта 2023, 18:54 | Обновлено 09 марта 2023, 18:55
339
0
СК Днепр-1: «Хотим побеждать в каждом следующем матче»

СК «Днепр-1» входит во вторую часть сезона Украинской Премьер-лиги лидером и одним из главных претендентов на титул. В межсезонье «днепряне» точечно усилили состав и готовы реализовывать амбициозные планы.

9 марта «Днепр-1» совместно с титульным партнером Parimatch Ukraine провели пресс-конференцию, на которой представили зимних новичков клуба и обсудили цели и перспективы команды.

– Мы пытались усилить все позиции и подписать тех футболистов, которых хотел главный тренер команды. Мы старались сделать все возможное в этом направлении. Сегодня нам стало гораздо труднее приглашать футболистов-иностранцев, и не каждый игрок сегодня готов ехать в страну, где идет полномасштабная война. Но в целом наш проект амбициозен и может помочь игрокам развиваться в спортивном плане и добиваться успехов, - заявил исполнительный директор СК «Днепр-1» Андрей Русол.

Главный тренер «днепрян» Александр Кучер заверил, что каждый из новичков станет усилением для его команды, и вместе они будут решать стоящие перед ними задачи.

- Та группа игроков, которые у нас есть, способны конкурировать между собой за место в составе команды и доказывать своей работой на тренировках, что они достойны выступать в этой команде, - рассказал Кучер.

Напомним, что в межсезонье к команде присоединились Виллиан Хайнер, Жоао Пеглоу, Рональд Матаррита, Евгений Пасич, Евгений Подлепенец, Вячеслав Танковский, Александр Каплиенко и Виталий Федорив. Во время пресс-конференции каждый из игроков получил особую футболку от титульного партнера клуба и стал другом Parimatch.

– Как ответственный национальный бизнес Parimatch Ukraine продолжает стоять с Украиной и украинцами, помогая ВСУ и поддерживая украинский спорт. Знаем, как важны победы своих на всех фронтах. Верим, что этот год станет победным как для наших партнеров, так и для каждого из нас, - отметили в Parimatch Ukraine.

Напомним, что в воскресенье, 12 марта, «Днепр-1» сыграет первый домашний матч второй части сезона против «Динамо».

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Источник Sport.ua
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