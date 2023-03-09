Зинченко выйдет в стартовом составе Арсенала на матч против Спортинга
Александр сыграет второй матч в еврокубках в текущем сезоне
9 марта Лиссабоне на поле арены «Жозе Алваладе» состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Спортинг» будет принимать «Арсенал».
Украинский легионер «канониров» Александр Зинченко выйдет с первых минут.
Отметим, что это будет всего второй матч украинца в текущем сезоне в Лиге Европы. Первый был против «Цюриха» (2:1) еще в сентябре прошлого года.
Стартовый состав «Арсенала»:
«Арсенал»: Тернер, Кивер, Салиба, Уайт, Зинченко, Джака, Жоржинье, Нелсон, Сака, Виейра, Мартинелли.
Стартовый свисток Тобиаса Штиллера прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард «Шахтера» – об инциденте в Турции
Команды обменялись голами в первом тайме