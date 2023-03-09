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Лига Европы
09 марта 2023, 19:03 | Обновлено 09 марта 2023, 19:43
526
0

Зинченко выйдет в стартовом составе Арсенала на матч против Спортинга

Александр сыграет второй матч в еврокубках в текущем сезоне

09 марта 2023, 19:03 | Обновлено 09 марта 2023, 19:43
526
0
Зинченко выйдет в стартовом составе Арсенала на матч против Спортинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

9 марта Лиссабоне на поле арены «Жозе Алваладе» состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Спортинг» будет принимать «Арсенал».

Украинский легионер «канониров» Александр Зинченко выйдет с первых минут.

Отметим, что это будет всего второй матч украинца в текущем сезоне в Лиге Европы. Первый был против «Цюриха» (2:1) еще в сентябре прошлого года.

Стартовый состав «Арсенала»:

«Арсенал»: Тернер, Кивер, Салиба, Уайт, Зинченко, Джака, Жоржинье, Нелсон, Сака, Виейра, Мартинелли.

Стартовый свисток Тобиаса Штиллера прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Александр Зинченко Лига Европы Спортинг Лиссабон Арсенал Лондон Спортинг - Арсенал стартовые составы
Источник Sport.ua
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