Руслан РОТАНЬ: «Ярмоленко позвонил и сказал – принимай сборную»
Игроки поддержали тренера
Исполняющий обязанности тренера сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, что игроки команды поддержали его и попросили отработать первый матч отбора Евро-2024 против Англии.
«Андрей Ярмоленко позвонил и подбодрил. Сказал – принимай сборную. Сперва на «ты», а потом уже «Руслан Петрович». Мы посмеялись. Сказал, что игроки в меня верят, что мы все вместе и будем поддерживать. Им хочется, чтобы я исполнял обязанности тренера сборной на матч с Англией».
«Легионеры? Да, есть общение с Зинченко и Малиновским», – сказал Ротань.
Планируется, что Ротань будет работать со сборной Украины до того момента, когда команду сможет возглавить Сергей Ребров.
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