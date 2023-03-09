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  4. Руслан РОТАНЬ: «Ярмоленко позвонил и сказал – принимай сборную»
Чемпионат Европы
09 марта 2023, 18:11 |
3303
6

Руслан РОТАНЬ: «Ярмоленко позвонил и сказал – принимай сборную»

Игроки поддержали тренера

09 марта 2023, 18:11 |
3303
6
Руслан РОТАНЬ: «Ярмоленко позвонил и сказал – принимай сборную»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Исполняющий обязанности тренера сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, что игроки команды поддержали его и попросили отработать первый матч отбора Евро-2024 против Англии.

«Андрей Ярмоленко позвонил и подбодрил. Сказал – принимай сборную. Сперва на «ты», а потом уже «Руслан Петрович». Мы посмеялись. Сказал, что игроки в меня верят, что мы все вместе и будем поддерживать. Им хочется, чтобы я исполнял обязанности тренера сборной на матч с Англией».

«Легионеры? Да, есть общение с Зинченко и Малиновским», – сказал Ротань.

Планируется, что Ротань будет работать со сборной Украины до того момента, когда команду сможет возглавить Сергей Ребров.

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Андрей Ярмоленко Руслан Ротань сборная Украины по футболу Евро-2024 Англия - Украина
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 6
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Fred14
Ярмоленко что купил сборную.что может предлагать друзьям ее принять ?
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+3
Fred14
Во что превратили футбол .Кто хочет может предлагать сборную..кто хочет может принять.игроки дают советы что делать .бардак 
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+2
MrStepanovM .
Бл*дский цирк...
Ответить
+1
Вова Бок
жду в полуфинале
Ответить
+1
u6464u
Андрюха красавчік, що поддержав Русіка.
Ответить
0
Петя Рудик
Ярмола що вже Павелка посунув?) 
Ответить
0
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