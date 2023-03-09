Руслан РОТАНЬ: «Ярмоленко позвонил и сказал – принимай сборную»

Исполняющий обязанности тренера сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, что игроки команды поддержали его и попросили отработать первый матч отбора Евро-2024 против Англии.

«Андрей Ярмоленко позвонил и подбодрил. Сказал – принимай сборную. Сперва на «ты», а потом уже «Руслан Петрович». Мы посмеялись. Сказал, что игроки в меня верят, что мы все вместе и будем поддерживать. Им хочется, чтобы я исполнял обязанности тренера сборной на матч с Англией».

«Легионеры? Да, есть общение с Зинченко и Малиновским», – сказал Ротань.

Планируется, что Ротань будет работать со сборной Украины до того момента, когда команду сможет возглавить Сергей Ребров.