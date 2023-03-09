Александр УСИК: «Хочу играть в футбол, но в моей команде этому не рады»

Супертяж Александр Усик хочет бы еще сыграть за футбольную команду «Полесье», однако тренеры и представители боксера не разделяют такое желание спортсмена.

«Мы с моей командой это обсуждаем, но команда не очень этому радуется. Потому что впереди серьезный бой, и риски игры в футбол в данном случае себя не оправдывают. Нужно готовиться к своему бою».

«Но желание у меня есть, игры у «Полесья» еще будут, поэтому все возможно», – сказал Усик.

Боксер весной должен провести бой против Тайсона Фьюри, однако договориться о поединке пока не выходит.