Александр УСИК: «Хочу играть в футбол, но в моей команде этому не рады»
Есть риск получить травму
Супертяж Александр Усик хочет бы еще сыграть за футбольную команду «Полесье», однако тренеры и представители боксера не разделяют такое желание спортсмена.
«Мы с моей командой это обсуждаем, но команда не очень этому радуется. Потому что впереди серьезный бой, и риски игры в футбол в данном случае себя не оправдывают. Нужно готовиться к своему бою».
«Но желание у меня есть, игры у «Полесья» еще будут, поэтому все возможно», – сказал Усик.
Боксер весной должен провести бой против Тайсона Фьюри, однако договориться о поединке пока не выходит.
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