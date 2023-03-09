Підтримати
  1. Спорт
  2. Бокс
  3. Новости бокса
  4. Александр УСИК: «Хочу играть в футбол, но в моей команде этому не рады»
Профессиональный бокс
09 марта 2023, 17:51 |
288
0

Александр УСИК: «Хочу играть в футбол, но в моей команде этому не рады»

Есть риск получить травму

09 марта 2023, 17:51 |
288
0
Александр УСИК: «Хочу играть в футбол, но в моей команде этому не рады»
ФК Полесье. Александр Усик

Супертяж Александр Усик хочет бы еще сыграть за футбольную команду «Полесье», однако тренеры и представители боксера не разделяют такое желание спортсмена.

«Мы с моей командой это обсуждаем, но команда не очень этому радуется. Потому что впереди серьезный бой, и риски игры в футбол в данном случае себя не оправдывают. Нужно готовиться к своему бою».

«Но желание у меня есть, игры у «Полесья» еще будут, поэтому все возможно», – сказал Усик.

Боксер весной должен провести бой против Тайсона Фьюри, однако договориться о поединке пока не выходит.

По теме:
УСИК: «Буду браться за проекты, которые будут помогать Украине и украинцам»
Александр КРАСЮК: «Не знаю, можем ли сделать больше»
Александр КРАСЮК: «Усик не может сам выйти в ринг, без Фьюри боя не будет»
Александр Усик Александр Усик - Тайсон Фьюри Полесье Житомир
Источник USYK17
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – среди аутсайдеров. Суперкомпьютер определил фаворитов Лиги Европы
Футбол | 09 марта 2023, 10:12 21
Шахтер – среди аутсайдеров. Суперкомпьютер определил фаворитов Лиги Европы
Шахтер – среди аутсайдеров. Суперкомпьютер определил фаворитов Лиги Европы

У «горняков» немного шансов на победу в турнире

Российский боксер: «Усик, никому не отдавай свои пояса. Они будут моими»
Бокс | 08 марта 2023, 10:35 21
Российский боксер: «Усик, никому не отдавай свои пояса. Они будут моими»
Российский боксер: «Усик, никому не отдавай свои пояса. Они будут моими»

Арслан Яллыев сделал важное заявление

Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов
Футбол | 08.03.2023, 23:56
Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов
Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов
Муж Свитолиной разгромно проиграл в США, сыграв 1-й матч за 7 месяцев
Теннис | 09.03.2023, 11:59
Муж Свитолиной разгромно проиграл в США, сыграв 1-й матч за 7 месяцев
Муж Свитолиной разгромно проиграл в США, сыграв 1-й матч за 7 месяцев
Бавария – ПСЖ – 2:0. Немецкий кошмар для парижан. Видео голов и обзор матча
Футбол | 09.03.2023, 00:23
Бавария – ПСЖ – 2:0. Немецкий кошмар для парижан. Видео голов и обзор матча
Бавария – ПСЖ – 2:0. Немецкий кошмар для парижан. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без трех игроков. Динамо готовится к матчу против Днепра-1
Без трех игроков. Динамо готовится к матчу против Днепра-1
08.03.2023, 15:48 7
Футбол
По блату или по делу? Почему Ротань возвращает Коноплянку в сборную
По блату или по делу? Почему Ротань возвращает Коноплянку в сборную
07.03.2023, 18:11 50
Футбол
Марта КОСТЮК: «Сразу сказала, что фото не будет, руку россиянке не пожму»
Марта КОСТЮК: «Сразу сказала, что фото не будет, руку россиянке не пожму»
07.03.2023, 19:28 7
Теннис
ВИДЕО. Анчелотти могут уволить, Неймар выбыл надолго, ставим на Челси
ВИДЕО. Анчелотти могут уволить, Неймар выбыл надолго, ставим на Челси
07.03.2023, 18:56
Футбол
Бесславный конец. Бразильский клуб вернет футболиста в Шахтер
Бесславный конец. Бразильский клуб вернет футболиста в Шахтер
08.03.2023, 09:18
Футбол
Лукашенко сорвался и оскорбил Зеленского
Лукашенко сорвался и оскорбил Зеленского
07.03.2023, 18:11 16
Война
Новый поворот. Усик предложил Фьюри поделить гонорар 60 на 40
Новый поворот. Усик предложил Фьюри поделить гонорар 60 на 40
08.03.2023, 13:05 13
Бокс
Марта КОСТЮК: «Мой парень – украинец, потому что украинцы – самые лучшие»
Марта КОСТЮК: «Мой парень – украинец, потому что украинцы – самые лучшие»
07.03.2023, 23:55 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности