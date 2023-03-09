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  4. Александр КУЧЕР: «Матч с Динамо важен для Днепра-1. Это раздражитель»
Украина. Премьер лига
09 марта 2023, 17:30 |
274
2

Александр КУЧЕР: «Матч с Динамо важен для Днепра-1. Это раздражитель»

Топ-матч в следующем туре УПЛ

09 марта 2023, 17:30 |
274
2
Александр КУЧЕР: «Матч с Динамо важен для Днепра-1. Это раздражитель»
ФК Днепр-1. Александр Кучер

Уже в новом туре УПЛ «Днепр-1», который делит первое место чемпионата с «Шахтером», сыграет против «Динамо». Команда в первом круге обыграла киевлян 3:0.

Александр Кучер считает соперника сильным раздражителем.

– Конечно, «Динамо» – это очень хороший раздражитель, и для нас это будет очень важный матч, как и следующие встречи тоже, ведь к каждому поединку мы готовимся, как к последнему. Конечно, мы понимаем, что в футболе не бывает никаких мелочей. Если будем собраны и морально, и иметь постоянную концентрацию, то считаю, что у нас все должно выйти. Но ведь мы понимаем, что это футбол, за что мы его и любим, ведь он непредсказуем и все может произойти. Так что загадывать заранее, что будет важнее – физика или тактика – очень тяжело. Футбол переворачивается в одну минуту. Надо быть собранным, концентрированным и играть на команду. Если на поле будут командные действия, то у нас будет получаться.

Игра состоится 12 марта.

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Александр Кучер Днепр-1 Динамо Киев чемпионат Украины по футболу
Источник СК Днепр-1
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Fred14
3 0 Днепр как в первом круге. Динамо ещё слабее чем было тогда 
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Springfield
А для   Динамо это ещё ещее!  Потому что   в этой игре точка   невозврата ко второму месту в УПЛ этого сезона.
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