ATP09 марта 2023, 17:20 |
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Сачко впервые в сезоне вышел в четвертьфинал челленджера
Виталий выиграл уже четвертый матч в Лугано
09 марта 2023, 17:20 |
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Украинский теннисист Виталий Сачко одержал еще одну победу в основной сетке челленджера в Швейцарии.
Во втором круге основы украинец, который до этого успешно преодолел квалификацию, в двух сетах переиграл Алтуга Челикбилека из Турции.
Лугано. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) – Алтуг Челикбилек (Турция) – 6:4, 6:3
В следующем раунде Виталий сыграет против еще одного турецкого игрока – Джема Илкеля.
Для украинца это будет первый четвертьфинал челленджера в текущем сезоне.
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