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ATP
09 марта 2023, 17:20 |
45
0

Сачко впервые в сезоне вышел в четвертьфинал челленджера

Виталий выиграл уже четвертый матч в Лугано

09 марта 2023, 17:20 |
45
0
Сачко впервые в сезоне вышел в четвертьфинал челленджера
ATP. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко одержал еще одну победу в основной сетке челленджера в Швейцарии.

Во втором круге основы украинец, который до этого успешно преодолел квалификацию, в двух сетах переиграл Алтуга Челикбилека из Турции.

Лугано. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) – Алтуг Челикбилек (Турция) – 6:4, 6:3

В следующем раунде Виталий сыграет против еще одного турецкого игрока – Джема Илкеля.

Для украинца это будет первый четвертьфинал челленджера в текущем сезоне.

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Виталий Сачко Алтуг Челикбилек ATP Лугано
Источник Sport.ua
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