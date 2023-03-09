Сачко впервые в сезоне вышел в четвертьфинал челленджера

Украинский теннисист Виталий Сачко одержал еще одну победу в основной сетке челленджера в Швейцарии.

Во втором круге основы украинец, который до этого успешно преодолел квалификацию, в двух сетах переиграл Алтуга Челикбилека из Турции.

Лугано. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) – Алтуг Челикбилек (Турция) – 6:4, 6:3

В следующем раунде Виталий сыграет против еще одного турецкого игрока – Джема Илкеля.

Для украинца это будет первый четвертьфинал челленджера в текущем сезоне.