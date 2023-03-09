Снигур легко обыграла сербку на пути в четвертьфинал 60-тысячника ITF

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в четвертьфинал 60-тысячника ITF в Словакии.

В матче второго раунда 20-летняя украинка без проблем переиграла сербскую теннисистку Лолу Радивоевич.

Трнава. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Лола Радивоевич (Сербия) – 6:1, 6:2

В следующем раунде соперницей Снигур станет британка Сонай Картал.

Это будет третий четвертьфинал турнира ITF для Дарьи в текущем сезоне.