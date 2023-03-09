ITF09 марта 2023, 17:10 |
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Снигур легко обыграла сербку на пути в четвертьфинал 60-тысячника ITF
Дарья отдала сопернице всего три гейма
09 марта 2023, 17:10 |
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Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в четвертьфинал 60-тысячника ITF в Словакии.
В матче второго раунда 20-летняя украинка без проблем переиграла сербскую теннисистку Лолу Радивоевич.
Трнава. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Лола Радивоевич (Сербия) – 6:1, 6:2
В следующем раунде соперницей Снигур станет британка Сонай Картал.
Это будет третий четвертьфинал турнира ITF для Дарьи в текущем сезоне.
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