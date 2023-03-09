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ITF
09 марта 2023, 17:10 |
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0

Снигур легко обыграла сербку на пути в четвертьфинал 60-тысячника ITF

Дарья отдала сопернице всего три гейма

09 марта 2023, 17:10 |
70
0
Снигур легко обыграла сербку на пути в четвертьфинал 60-тысячника ITF
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в четвертьфинал 60-тысячника ITF в Словакии.

В матче второго раунда 20-летняя украинка без проблем переиграла сербскую теннисистку Лолу Радивоевич.

Трнава. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Лола Радивоевич (Сербия) – 6:1, 6:2

В следующем раунде соперницей Снигур станет британка Сонай Картал.

Это будет третий четвертьфинал турнира ITF для Дарьи в текущем сезоне.

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Дарья Снигур ITF Трнава Лола Радивоевич
Источник Sport.ua
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