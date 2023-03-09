Шон ДАЙЧ: «Миколенко сегодня тренировался»
Наставник «Эвертона» – о восстановлении украинского защитника
Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч рассказал о процессе восстановления украинского защитника команды Виталия Миколенко. 23-летний украинец, как известно, пропустил последний матч «ирисок» в АПЛ против «Ноттингема» (2:2), который состоялся 5 марта.
«Мы еще думает относительно возможностей Миколенко. Он только что оправился от болезни, но сегодня уже тренировался», – признался Дайч на пресс-конференции в преддверии поединка с «Брентфордом».
Матч 27-го тура чемпионата Англии «Эвертон» – «Брентфорд» состоится в субботу, 11 марта, начало – в 17:00 по Киеву.
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