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  4. Шон ДАЙЧ: «Миколенко сегодня тренировался»
Англия
09 марта 2023, 17:01 | Обновлено 09 марта 2023, 17:04
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Шон ДАЙЧ: «Миколенко сегодня тренировался»

Наставник «Эвертона» – о восстановлении украинского защитника

09 марта 2023, 17:01 | Обновлено 09 марта 2023, 17:04
302
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Шон ДАЙЧ: «Миколенко сегодня тренировался»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч рассказал о процессе восстановления украинского защитника команды Виталия Миколенко. 23-летний украинец, как известно, пропустил последний матч «ирисок» в АПЛ против «Ноттингема» (2:2), который состоялся 5 марта.

«Мы еще думает относительно возможностей Миколенко. Он только что оправился от болезни, но сегодня уже тренировался», – признался Дайч на пресс-конференции в преддверии поединка с «Брентфордом».

Матч 27-го тура чемпионата Англии «Эвертон» – «Брентфорд» состоится в субботу, 11 марта, начало – в 17:00 по Киеву.

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Виталий Миколенко Шон Дайч чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Liverpool Echo
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