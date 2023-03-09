Все из Шахтера. Ротань назвал игроков, которые уже готовы заиграть в Европе

Наставник Руслан Ротань, который сейчас совмещает работу в национальной и молодежной сборных Украины, а также в «Александрии», назвал трех игроков, которые уже готовы заиграть в Европе.

Все они представляют «Шахтер».

«Не думаю, что правильно выделять игроков молодежной сборной Украины, но я бы назвал Артема Бондаренко, Георгия Судакова и Анатолия Трубина», – сказал Ротань

Вратарь Трубин в нынешнем сезоне является одним из ключевых игроков «Шахтера». Хавбеки Георгий Судаков и Артем Бондаренко являются игроками основы.