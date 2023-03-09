Украина. Премьер лига09 марта 2023, 17:12 | Обновлено 09 марта 2023, 17:44
1641
7
Все из Шахтера. Ротань назвал игроков, которые уже готовы заиграть в Европе
Все игроки «Шахтера»
09 марта 2023, 17:12 | Обновлено 09 марта 2023, 17:44
1641
7
Наставник Руслан Ротань, который сейчас совмещает работу в национальной и молодежной сборных Украины, а также в «Александрии», назвал трех игроков, которые уже готовы заиграть в Европе.
Все они представляют «Шахтер».
«Не думаю, что правильно выделять игроков молодежной сборной Украины, но я бы назвал Артема Бондаренко, Георгия Судакова и Анатолия Трубина», – сказал Ротань
Вратарь Трубин в нынешнем сезоне является одним из ключевых игроков «Шахтера». Хавбеки Георгий Судаков и Артем Бондаренко являются игроками основы.
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Комментарии 7
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Тут все правильно. Из молодняка, по сути, остались только 3 игрока которых ещё не продали в Европу. Все остальные, которые ещё молодые и перспективные, но уже переросли возвратную планку молодежной сборной. А так, хотелось бы ещё куда то Довбика и Бущана приютить. Все-таки это игроки высокого уровня.
Из Динамо могли бы заиграть только двое - Бущан и Шапаренко, но оба на травмах постоянно
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Главное не проигрывать Ингульцу ,то потом можно заиграть только в чемпионатах Чехии или Австрии в лучшем случае
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