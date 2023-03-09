Эрик тен ХАГ: «МЮ не имеет права проигрывать 0:7, но у нас все неплохо»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг надеется, что игра против «Бетиса» в Лиге Европы поможет команде забыть о поражении 0:7 от «Ливерпуля».

«Это очень крупное поражение. МЮ не имеет права проигрывать «Ливерпулю» 0:7. Но это одно поражение, а в целом команда находится в хорошем положении».

«Играем еще в трех турнирах, неплохо идем в чемпионате. У команды еще есть возможность выиграть трофеи в этом сезоне. Нужно только усвоить урок неудачи в прошлом матче», — сказал тен Хаг.

Поражение от Красных стало повторением наибольшей неудачи в истории клуба.