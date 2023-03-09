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  4. Эрик тен ХАГ: «МЮ не имеет права проигрывать 0:7, но у нас все неплохо»
Англия
09 марта 2023, 16:53 |
199
0

Эрик тен ХАГ: «МЮ не имеет права проигрывать 0:7, но у нас все неплохо»

Тренер рад, что команда ведет борьбу за трофеи

09 марта 2023, 16:53 |
199
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Эрик тен ХАГ: «МЮ не имеет права проигрывать 0:7, но у нас все неплохо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг надеется, что игра против «Бетиса» в Лиге Европы поможет команде забыть о поражении 0:7 от «Ливерпуля».

«Это очень крупное поражение. МЮ не имеет права проигрывать «Ливерпулю» 0:7. Но это одно поражение, а в целом команда находится в хорошем положении».

«Играем еще в трех турнирах, неплохо идем в чемпионате. У команды еще есть возможность выиграть трофеи в этом сезоне. Нужно только усвоить урок неудачи в прошлом матче», — сказал тен Хаг.

Поражение от Красных стало повторением наибольшей неудачи в истории клуба.

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ВИДЕО. Рэшфорду и тен Хагу не дают забыть поражение от Ливерпуля
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Источник BBC
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