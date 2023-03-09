Килиан МБАППЕ: «Мое будущее? Сейчас ПСЖ нужно выиграть Лигу 1»

ПСЖ вылетел от «Баварии» в плей-офф Лиги чемпионов, что снова подняло вопрос о возможном уходе из команды лидера Килиана Мбаппе. Сам форвард не готов это комментировать.

«Мое будущее после вылета из ЛЧ? Я спокоен, и единственное, о чем думаю - титул Лиги 1, а потом посмотрим. Сейчас готов говорить только о нынешнем сезоне, у нас есть еще задача».

«Конечно, мы разочарованы вылетом из Лиги чемпионов, но сейчас важно выиграть чемпионат Франции», — сказал Мбаппе.

В Лиге 1 команда лидирует, опережая ближайшего преследователя на 8 очков.