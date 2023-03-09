ВИДЕО. Усиление Арсенала, Ювентус в суде, ставим на МЮ

1. Игрок Ман Сити рискует оказаться на скамье подсудимых

2. К обойме Арсенала вернулся забивной форвард

3. Ювентус намерен вернуть 15 турнирных очков

4. Прогноз на матч МЮ – Бетис

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