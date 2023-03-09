Лига Европы09 марта 2023, 15:26 | Обновлено 09 марта 2023, 15:29
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ВИДЕО. Усиление Арсенала, Ювентус в суде, ставим на МЮ
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
09 марта 2023, 15:26 | Обновлено 09 марта 2023, 15:29
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1. Игрок Ман Сити рискует оказаться на скамье подсудимых
2. К обойме Арсенала вернулся забивной форвард
3. Ювентус намерен вернуть 15 турнирных очков
4. Прогноз на матч МЮ – Бетис
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