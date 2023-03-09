Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Усиление Арсенала, Ювентус в суде, ставим на МЮ
Лига Европы
09 марта 2023, 15:26 | Обновлено 09 марта 2023, 15:29
255
0

ВИДЕО. Усиление Арсенала, Ювентус в суде, ставим на МЮ

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

09 марта 2023, 15:26 | Обновлено 09 марта 2023, 15:29
255
0
ВИДЕО. Усиление Арсенала, Ювентус в суде, ставим на МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Игрок Ман Сити рискует оказаться на скамье подсудимых
2. К обойме Арсенала вернулся забивной форвард
3. Ювентус намерен вернуть 15 турнирных очков
4. Прогноз на матч МЮ – Бетис

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

По теме:
ВИДЕО. Снижение зарплаты для Мудрика, Соломон в топе Европы, ставим на ПСЖ
ВИДЕО. Анчелотти могут уволить, Неймар выбыл надолго, ставим на Челси
ВИДЕО. Рекорд Салаха, победа Костюк, ставим на Львов – Минай
Parimatch ставка дня новости букмекеров видеоновости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В помощь Зинченко и Ко. В обойму Арсенала вернулся забивной форвард
Футбол | 08 марта 2023, 17:11 2
В помощь Зинченко и Ко. В обойму Арсенала вернулся забивной форвард
В помощь Зинченко и Ко. В обойму Арсенала вернулся забивной форвард

Близок к возвращению на поле Габриэл Жезус

Эстерсунд-2023. Вирер выиграла индивидуальную гонку, украинки вне топ-30
Биатлон | 09 марта 2023, 15:45 5
Эстерсунд-2023. Вирер выиграла индивидуальную гонку, украинки вне топ-30
Эстерсунд-2023. Вирер выиграла индивидуальную гонку, украинки вне топ-30

Обладательницей Малого хрустального глобуса стала итальянка Лиза Виттоцци

Проблемы с сердцем. Игроку Зари Данченко пока не разрешают тренироваться
Футбол | 09.03.2023, 15:28
Проблемы с сердцем. Игроку Зари Данченко пока не разрешают тренироваться
Проблемы с сердцем. Игроку Зари Данченко пока не разрешают тренироваться
С Мудриком, но без Месси. Определилась половина участников 1/4 финала ЛЧ
Футбол | 09.03.2023, 01:15
С Мудриком, но без Месси. Определилась половина участников 1/4 финала ЛЧ
С Мудриком, но без Месси. Определилась половина участников 1/4 финала ЛЧ
«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
Футбол | 08.03.2023, 19:27
«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
«Это такая быдлота». СИКАН – о том, как ударил россиянина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Марта КОСТЮК: «Сразу сказала, что фото не будет, руку россиянке не пожму»
Марта КОСТЮК: «Сразу сказала, что фото не будет, руку россиянке не пожму»
07.03.2023, 19:28 7
Теннис
Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
Леонид БУРЯК: «Я в шоке от решения Петракова»
08.03.2023, 11:40 24
Футбол
Украина объявила состав на этап Кубка мира в Эстерсунде
Украина объявила состав на этап Кубка мира в Эстерсунде
07.03.2023, 18:23 2
Биатлон
Три армейских корпуса. ВСУ нужно 60 тысяч человек для контрнаступления
Три армейских корпуса. ВСУ нужно 60 тысяч человек для контрнаступления
08.03.2023, 15:13 1
Война
Александр КРАСЮК: «Усик не может сам выйти в ринг, без Фьюри боя не будет»
Александр КРАСЮК: «Усик не может сам выйти в ринг, без Фьюри боя не будет»
08.03.2023, 16:15 7
Бокс
Без трех игроков. Динамо готовится к матчу против Днепра-1
Без трех игроков. Динамо готовится к матчу против Днепра-1
08.03.2023, 15:48 7
Футбол
Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов
Сдержали Мбаппе. Бавария выбила ПСЖ из плей-офф Лиги чемпионов
08.03.2023, 23:56 42
Футбол
ВИДЕО. Анчелотти могут уволить, Неймар выбыл надолго, ставим на Челси
ВИДЕО. Анчелотти могут уволить, Неймар выбыл надолго, ставим на Челси
07.03.2023, 18:56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности