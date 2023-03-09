Проблемы с сердцем. Игроку Зари Данченко пока не разрешают тренироваться
Защитнику предстоит еще одно обследование
По информации СМИ, защитнику «Зари» Олегу Данченко пока не разрешили вернуться к тренировкам после проблем с сердцем, которые возникли на тренировочном сборе.
Данченко потерял сознание из-за остановки сердца, однако игрока удалось спасти. Позже футболист прошел глубокое медобследование, которое было позитивным, но пока что Олег не получил разрешение вернуться к тренировкам.
Скорее всего, Данченко предстоит еще одно обследование, которое и определит, разрешат ли игроку сильные физические нагрузки.
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