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  4. Проблемы с сердцем. Игроку Зари Данченко пока не разрешают тренироваться
Украина. Премьер лига
09 марта 2023, 15:28 |
459
0

Проблемы с сердцем. Игроку Зари Данченко пока не разрешают тренироваться

Защитнику предстоит еще одно обследование

09 марта 2023, 15:28 |
459
0
Проблемы с сердцем. Игроку Зари Данченко пока не разрешают тренироваться
ФК Заря. Олег Данченко

По информации СМИ, защитнику «Зари» Олегу Данченко пока не разрешили вернуться к тренировкам после проблем с сердцем, которые возникли на тренировочном сборе.

Данченко потерял сознание из-за остановки сердца, однако игрока удалось спасти. Позже футболист прошел глубокое медобследование, которое было позитивным, но пока что Олег не получил разрешение вернуться к тренировкам.

Скорее всего, Данченко предстоит еще одно обследование, которое и определит, разрешат ли игроку сильные физические нагрузки.

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Источник ТаТоТаке
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