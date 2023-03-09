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  4. Легенда МЮ: «Зинченко – большое преимущество для Арсенала»
Англия
09 марта 2023, 14:09 | Обновлено 09 марта 2023, 14:52
1221
5

Легенда МЮ: «Зинченко – большое преимущество для Арсенала»

Пол Скоулз – о значимости украинца для «канониров» Лондона

09 марта 2023, 14:09 | Обновлено 09 марта 2023, 14:52
1221
5
Легенда МЮ: «Зинченко – большое преимущество для Арсенала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказал мнение о роли украинского защитника Александра Зинченко в потенциале лондонского «Арсенала», который, как известно, лидирует в таблице английской Премьер-лиги.

«Зинченко, который имеет большой опыт, как он сказал, наслаждается футболом. Вы видите, как хорошо он играет. Я собирался как-то спросить его: «Он левый или центральный полузащитник?». Я лично этого не знаю. Ему удобно играть на обеих позициях. Он играет фантастически хорошо и является большим преимуществом для «Арсенала».

Я немного удивлен, что «Манчестер Сити» продал его, учитывая, какое влияние он оказывал на партнеров. Обычно фланговые защитники не играют такой большой роли в команде, не так ли? Но Зинченко имеет огромное влияние не только на поле, но и за его пределами", - заявил Скоулза.

23 матча, 1 гол, 2 ассиста – таковы игровые показатели Зинченко за «Арсенал» во всех турнирах нынешнего сезона.

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Пол Скоулз Александр Зинченко Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
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Комментарии 5
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vruthiy-112
Так, Зінченко спокійно робить свою справу і нам приємно за цим дійством (Арсеналу) спостерігати.!!! Скоулз знає що каже.
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+5
Octopus
Когда он будет делать разницу в больших матчах, то есть делать то, ради чего его из Сити выкупили за 35 млн, то можно будет о чем-то рассуждать, о лидерстве, о важности для команды, хвалить, лобызать, возвеличивать. Но обыграли-то двух аутсайдеров АПЛ, все сложнейшие игры еще впереди. Если чемпионство уведут у Арсенала из-под носа, поливать дерьмом Зинченко и Ко не будет только ленивый.
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-7
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