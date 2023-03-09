Легенда МЮ: «Зинченко – большое преимущество для Арсенала»

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказал мнение о роли украинского защитника Александра Зинченко в потенциале лондонского «Арсенала», который, как известно, лидирует в таблице английской Премьер-лиги.

«Зинченко, который имеет большой опыт, как он сказал, наслаждается футболом. Вы видите, как хорошо он играет. Я собирался как-то спросить его: «Он левый или центральный полузащитник?». Я лично этого не знаю. Ему удобно играть на обеих позициях. Он играет фантастически хорошо и является большим преимуществом для «Арсенала».

Я немного удивлен, что «Манчестер Сити» продал его, учитывая, какое влияние он оказывал на партнеров. Обычно фланговые защитники не играют такой большой роли в команде, не так ли? Но Зинченко имеет огромное влияние не только на поле, но и за его пределами", - заявил Скоулза.

23 матча, 1 гол, 2 ассиста – таковы игровые показатели Зинченко за «Арсенал» во всех турнирах нынешнего сезона.