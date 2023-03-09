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Лига Европы
09 марта 2023, 12:43 | Обновлено 09 марта 2023, 12:47
330
6

Шахтер – Фейеноорд: последняя надежда украинских болельщиков в еврокубках

Впервые «Шахтер» и «Фейеноорд» были соперниками в групповом этапе Лиги Чемпионов

09 марта 2023, 12:43 | Обновлено 09 марта 2023, 12:47
330
6
Шахтер – Фейеноорд: последняя надежда украинских болельщиков в еврокубках

Лига Европы. 1/8 финала
9 марта. 22.00. Варшава. Стадион «Войска польского»
Где смотреть - медиа сервис Megogo

Прогноз от Parimatch Ukraine:
Победа «Шахтера»: 3.10
Победа «Фейеноорда»: 2.37
Ничья: 3.45

Это вторая двух матчевая дуэль между данными коллективами в истории европейских клубных соревнований. Впервые «Шахтер» и «Фейеноорд» были соперниками в групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2017/2018 и дважды «горняки» побеждали своего соперника: 2:1 в выездном противостоянии и 3:1 на поле харьковского ОСК «Металлист». В обоих случаях украинская команда проигрывала по ходу встречи, но смогла найти в себе силы и завоевать очень важные очки в группе ЛЧ. За эти 5 сезонов команды изменились фактически полностью, но их цели и задачи остались неизменными - победа во внутреннем чемпионате и лучшее выступление в Еврокубках.

В прошлом году «Фейеноорд» играл в финале новообразованного турнира - Лиги конференций УЕФА, где потерпел минимальное поражение от итальянской «Ромы». Во внутреннем чемпионате команда стала третьей, не имея возможности навязать борьбу «Аяксу» и ПСВ. В текущем же сезоне подопечные Арне Слота лидируют в Эредивизе, на три очка опережая амстердамский клуб за 10 матчей до конца чемпионата. «Фейеноорд» – это очень крепкая европейская команда, которая может создать неприятности на футбольном поле почти любому сопернику.

«Шахтер» в этом сезоне поражает своими выступлениями в Евро кубках, команда стабильно прыгает выше собственной головы и дает бой там, где в них почти никто не верит.

Аналитики титульного партнера «Шахтера» Parimatch Ukraine прогнозируют «горнякам» сложный матч. Коэффициент на их победу подопечных Йовичевича – 3:10 против 2:37 на их оппонента. Котировки на ничью – 3.45. И именно ничья 1:1 – самый ожидаемый счет варшавского матча. Такой результат идет через 6.80. Что касается будущего четвертьфиналиста Лиги Европы, то приоритет на стороне нидерландцев. Кеф на проход дальше «Фейеноорда» – 1.35, на «Шахтер» – 3.10.

Возможно, на прогнозы аналитиков так повлияла кадровая ситуация в коллективе Игоря Йовичевича, ведь только из-за перебора желтых карточек встречу пропустят Михайличенко, Бондарь и Конопля, а из-за проблем со здоровьем не помогут Швед и Матвиенко. Оптимизма добавляет последняя игра «горняков» в УПЛ, где они покуражились в матче против «Металлиста 1925» – победа 7:0. Анализируя стиль игры обеих команд, можно ожидать немалое количество голевых моментов у ворот как одной, так и другой команды. Итак, результат, в котором обе команды забьют, идет от экспертов Parimatch Ukraine за 1.7.

Несмотря на неутешительные прогнозы, мы продолжаем верить в команду из Украины и поддерживать наших ребят. Тем более «Шахтер» уже не раз доказывал, что может сотворить чудо на футбольном поле, главное, чтобы они чувствовали поддержку своих болельщиков.

Болей за единственный украинский клуб на текущей стадии Лиги Европы и заряжай на своих вместе с Parimatch Ukraine!

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футбол Лига Европы
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Remark
Не могу понять этот Фейенорд, зачем им это ЛЕ, если у ним прям рубилово во внутреннем чемпионате за чемпионство. Там прям ноздря в ноздрю идут пара тройка команд, и каждое очко на вес золота. Они и так в прошлом туре, с диким аутсайдером (по мнению БК), да еще и у аутсайдера была КК почти полматча, еле еле выграли 1-0, забив в концовке поединка. 
За двумя зайцами погонишься... дальше сами знаете.
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Фанькин кот
Шахте нужно кровь из носа выгрызать победу и проход в четвертьфинал, ибо дальше по сетке МЮ, а с ним очками не разживёшься. Поэтому для выгодной позиции в рейтинге УЕФА нужна только победа. Тем более этот Фееноорд в этом сезоне проигрывал Ренну, который горняки с трудом, но одолели.
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