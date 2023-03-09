Жозе МОУРИНЬО: «Нам не повезло со жребием»
Наставник «Ромы» – о предстоящем противостоянии с «Реалом Сосьедад»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от первого матча с «Реалом Сосьедад» в 1/8 финала Лиги Европы.
«Реал Сосьедад» – отличная команда. Честно говоря, трудно найти у них какие-либо слабые места. Альгуасиль – очень хороший тренер. Забить этой команде будет нелегко. А еще в их команде собраны технически классные игроки.
Идти на четвертом месте в Ла Лиге после трех грандов – это говорит о многом. Это очень качественная команда. Нам не повезло со жребием, но в турнире топ-уровня, каким является Лига Европы, всегда нелегко. Однако они отнесутся к нам с таким же уважением, как мы к ним».
Первый матч между командами состоится 9 марта в Риме. Начало в 19:45 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Близок к возвращению на поле Габриэл Жезус
Впервые «Шахтер» и «Фейеноорд» были соперниками в групповом этапе Лиги Чемпионов