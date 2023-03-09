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Лига Европы
09 марта 2023, 12:34 | Обновлено 09 марта 2023, 12:45
1037
0

Жозе МОУРИНЬО: «Нам не повезло со жребием»

Наставник «Ромы» – о предстоящем противостоянии с «Реалом Сосьедад»

09 марта 2023, 12:34 | Обновлено 09 марта 2023, 12:45
1037
0
Жозе МОУРИНЬО: «Нам не повезло со жребием»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от первого матча с «Реалом Сосьедад» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Реал Сосьедад» – отличная команда. Честно говоря, трудно найти у них какие-либо слабые места. Альгуасиль – очень хороший тренер. Забить этой команде будет нелегко. А еще в их команде собраны технически классные игроки.

Идти на четвертом месте в Ла Лиге после трех грандов – это говорит о многом. Это очень качественная команда. Нам не повезло со жребием, но в турнире топ-уровня, каким является Лига Европы, всегда нелегко. Однако они отнесутся к нам с таким же уважением, как мы к ним».

Первый матч между командами состоится 9 марта в Риме. Начало в 19:45 по Киеву.

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Жозе Моуриньо Реал Сосьедад Рома Рим Лига Европы
Источник Football-Italia
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