Ударил ногой и плюнул в судью. Экс-капитан Сирии дисквалифицирован навсегда

33-летний бывший сирийский футболист Ахмад Аль-Салих, который известен тем, что был капитаном сборной Сирии, больше не сможет играть в футбол.

3 февраля состоялся матч чемпионата Сирии по футболу между лидерами чемпионата «Аль-Ватбах» и «Аль-Джаиш» (Аль-Салих выступал за «Аль-Джаиш»). Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, но поединок запомнился не этим.

По информации ВВС, на 89-й минуте Аль-Салих набросился на судью после получения красной карточки. Футболист ударил арбитра ногой, оскорблял его и плюнул в него. После матча Аль-Салих продолжил оскорблять судью в подтрибунном помещении.

Дисциплинарный комитет SFA пожизненно дисквалифицировал и оштрафовал 33-летнего Аль-Салиха – он не сможет больше играть на профессиональном уровне. На «Аль-Джаиш» также наложен штраф за поведение футболиста. Все меры наказания не могут быть обжалованы.

Аль-Салих провел 54 матча в составе сборной Сирии, при этом отметился двумя забитыми мячами.