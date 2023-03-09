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09 марта 2023, 10:41 | Обновлено 09 марта 2023, 10:43
1521
0

Ударил ногой и плюнул в судью. Экс-капитан Сирии дисквалифицирован навсегда

Ахмад Аль-Салих отличился странным поступком

09 марта 2023, 10:41 | Обновлено 09 марта 2023, 10:43
1521
0
Ударил ногой и плюнул в судью. Экс-капитан Сирии дисквалифицирован навсегда
Getty Images/Global Images Ukraine. Ахмад Аль-Салих

33-летний бывший сирийский футболист Ахмад Аль-Салих, который известен тем, что был капитаном сборной Сирии, больше не сможет играть в футбол.

3 февраля состоялся матч чемпионата Сирии по футболу между лидерами чемпионата «Аль-Ватбах» и «Аль-Джаиш» (Аль-Салих выступал за «Аль-Джаиш»). Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, но поединок запомнился не этим.

По информации ВВС, на 89-й минуте Аль-Салих набросился на судью после получения красной карточки. Футболист ударил арбитра ногой, оскорблял его и плюнул в него. После матча Аль-Салих продолжил оскорблять судью в подтрибунном помещении.

Дисциплинарный комитет SFA пожизненно дисквалифицировал и оштрафовал 33-летнего Аль-Салиха – он не сможет больше играть на профессиональном уровне. На «Аль-Джаиш» также наложен штраф за поведение футболиста. Все меры наказания не могут быть обжалованы.

Аль-Салих провел 54 матча в составе сборной Сирии, при этом отметился двумя забитыми мячами.

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Источник BBC
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