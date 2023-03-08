Лига чемпионов08 марта 2023, 23:53 | Обновлено 09 марта 2023, 00:22
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ВИДЕО. Гнабри поставил точку. ПСЖ прощается с Лигой чемпионов
Хозяева поля удвоили перевес на 90-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов
08 марта 2023, 23:53 | Обновлено 09 марта 2023, 00:22
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8 марта в 22:00 в Мюнхене на «Альянц Арене» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором немецкая «Бавария» встречается с французским «ПСЖ».
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В первой игре, которая состоялась 14 февраля в Париже, со счетом 1:0 победил немецкий клуб.
Серж Гнабри поставил точку в ответном матче на 90-й минуте (2:0).
ГОЛ! 2:0. Серж Гнабри, 90 мин.
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