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Лига чемпионов
08 марта 2023, 23:53 | Обновлено 09 марта 2023, 00:22
255
0

ВИДЕО. Гнабри поставил точку. ПСЖ прощается с Лигой чемпионов

Хозяева поля удвоили перевес на 90-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов

08 марта 2023, 23:53 | Обновлено 09 марта 2023, 00:22
255
0
ВИДЕО. Гнабри поставил точку. ПСЖ прощается с Лигой чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта в 22:00 в Мюнхене на «Альянц Арене» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором немецкая «Бавария» встречается с французским «ПСЖ».

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В первой игре, которая состоялась 14 февраля в Париже, со счетом 1:0 победил немецкий клуб.

Серж Гнабри поставил точку в ответном матче на 90-й минуте (2:0).

ГОЛ! 2:0. Серж Гнабри, 90 мин.

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Бавария ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов Бавария - ПСЖ Серж Гнабри
Источник Sport.ua
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