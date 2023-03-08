Наставник Фейеноорда – о матче с Шахтером: «Де Дзерби оставил свой след»

Нидерландский наставник футбольного клуба «Фейеноорд» Арне Слот прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Лиги Европы против донецкого «Шахтера»:

«Не исключено, что некоторым игрокам мы предоставим отдых. Но это не потому, что мы думаем о следующих играх, которые считаем более важными. Это связано с тем, что сезон продолжается и ротация – важная составляющая успеха.

У некоторых игроков мышечное перенапряжение, и мне важно, какой вердикт вынесет наша медицинская служба. Нам предстоит провести четыре игры за десять дней, а значит, мы рассчитываем на всех исполнителей.

«Фейеноорд» считают фаворитом в противостоянии с «Шахтером» и для нас это большой комплимент. Но это еще ничего не значит, мы должны быть невероятно хороши завтра, потому что я думаю, что у «Шахтера» гораздо лучше команда, чем думают люди, которые записали нас в фавориты.

«Шахтер» хорошо выступил в группе ЛЧ с «Реалом», «РБ Лейпциг» и «Селтиком». Эта команда любит контролировать мяч и знает, что с ним делать. Раньше здесь работал Роберто де Дзерби, который оставил свой след. В атаке «Шахтер» исповедует те же принципы. Это дисциплинированная команда, которую интересно анализировать, потому что они просто играют в хороший футбол».

Поединок 1/8 финала ЛЕ «Шахтер» – «Фейеноорд» состоится 9 марта в 22:00 по Киеву.