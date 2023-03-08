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Лига чемпионов
08 марта 2023, 22:45 | Обновлено 08 марта 2023, 23:09
189
0

ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку накануне матча с Фейеноордом

9 марта в Варшаве оранжево-черные сыграют поединок 1/8 финала Лиги Европы

08 марта 2023, 22:45 | Обновлено 08 марта 2023, 23:09
189
0
ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку накануне матча с Фейеноордом
ФК Шахтер Донецк

В преддверии важного поединка игроки донецкого «Шахтера» под руководством Игоря Йовичевича потренировались на поле городского стадиона «Легии» имени маршала Юзефа Пилсудского в столице Польши.

По регламенту УЕФА представители медиа могли наблюдать за занятием в течение первых 15 минут, поэтому в объективы камер попали разминка и игровые упражнения, которые выполняла команда. Затем сессия продолжалась за закрытой дверью. Дончане поработали над тактикой и ударами по воротам, а завершили тренировку двусторонкой.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Фейеноорд» состоится 9 марта в 22:00 в Варшаве на городском стадионе «Легии» имени маршала Юзефа Пилсудского.

ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку накануне матча с Фейеноордом

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Лига Европы Шахтер Донецк Фейеноорд Шахтер - Фейеноорд видео тренировка
Источник ФК Шахтер Донецк
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