В преддверии важного поединка игроки донецкого «Шахтера» под руководством Игоря Йовичевича потренировались на поле городского стадиона «Легии» имени маршала Юзефа Пилсудского в столице Польши.

По регламенту УЕФА представители медиа могли наблюдать за занятием в течение первых 15 минут, поэтому в объективы камер попали разминка и игровые упражнения, которые выполняла команда. Затем сессия продолжалась за закрытой дверью. Дончане поработали над тактикой и ударами по воротам, а завершили тренировку двусторонкой.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Фейеноорд» состоится 9 марта в 22:00 в Варшаве на городском стадионе «Легии» имени маршала Юзефа Пилсудского.

ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку накануне матча с Фейеноордом