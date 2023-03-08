Мануэль ПЕЛЛЕГРИНИ: «Критика Ман Сити всегда была несправедливой»

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини считает, что клуб несправедливо критикуют за большие траты на трансферном рынке:

«Критика «Сити» всегда была очень несправедливой. Если бы между клубами была астрономическая разница, тогда, возможно, критика была бы справедливой, но «Челси» тратил целое состояние, «Манчестер Юнайтед» тратил целое состояние, «Ливерпуль» тратил целое состояние, «Арсенал» тратил целое состояние.

Это не тот случай, когда один клуб хотел приобрести игрока за 100 миллионов, а «Сити» пришел и заплатил 200 миллионов. Такого не было.

Это как любая экономическая деятельность: чем больше денег, тем лучше. Конечно, нужен какой-то контроль, но чем больше инвестиций поступает как из страны, так и из-за рубежа, тем привлекательнее лига».