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  4. Мануэль ПЕЛЛЕГРИНИ: «Критика Ман Сити всегда была несправедливой»
Англия
08 марта 2023, 22:01 |
184
0

Мануэль ПЕЛЛЕГРИНИ: «Критика Ман Сити всегда была несправедливой»

Экс-тренер «Сити» – о тратах клуба

08 марта 2023, 22:01 |
184
0
Мануэль ПЕЛЛЕГРИНИ: «Критика Ман Сити всегда была несправедливой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Пеллегрини

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини считает, что клуб несправедливо критикуют за большие траты на трансферном рынке:

«Критика «Сити» всегда была очень несправедливой. Если бы между клубами была астрономическая разница, тогда, возможно, критика была бы справедливой, но «Челси» тратил целое состояние, «Манчестер Юнайтед» тратил целое состояние, «Ливерпуль» тратил целое состояние, «Арсенал» тратил целое состояние.

Это не тот случай, когда один клуб хотел приобрести игрока за 100 миллионов, а «Сити» пришел и заплатил 200 миллионов. Такого не было.

Это как любая экономическая деятельность: чем больше денег, тем лучше. Конечно, нужен какой-то контроль, но чем больше инвестиций поступает как из страны, так и из-за рубежа, тем привлекательнее лига».

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Мануэль Пеллегрини Манчестер Сити
Источник Daily Mail
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