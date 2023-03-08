КРЫСЬКИВ: «У Фейенорда есть очень сильные крайние защитники»

Хавбек «Шахтера» Дмитрий Крыськив накануне первого матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с «Фейенордом», который состоится 9 марта в Варшаве, ответил на вопросы журналистов:

– Дмитрий, как команда подходила к игре и насколько готова к матчу?

– Команда готовилась в обычном режиме: тренировались во Львове, а вчера приехали в Варшаву. Времени на подготовку немного, но у нас действительно сплоченная команда. Думаю, мы готовы к этой игре.

– Каждый раз «Шахтер» не считается фаворитом, но каждый раз команде удается всех удивить игрой и результатом. Благодаря чему это делаете?

– Да, с самого начала в нашу команду мало кто верил – как в чемпионате Украины, так и на евроарене. Но мы сплотились и, как сказал Мистер, сражаемся друг за друга, за всю Украину, за весь персонал, работающий с нами. А когда ты выходишь на поле и дерешься друг за друга, то достигаешь больших целей. Именно поэтому мы сейчас здесь.

– С точки зрения именно игрока, что можешь сказать о вашем оппоненте и конкретно о защите «Фейенорда»?

– Как игрок могу сказать только, что это действительно очень квалифицированная команда, которая очень мастерская. «Фейеноорд» – хорош именно как команда. Что касается обороны, то Мистер нам на теории сегодня объяснил, что у соперника есть очень сильные крайние защитники, хорошо работающие и на атаку, и на оборону. Будем готовиться и показывать свои лучшие качества на поле.