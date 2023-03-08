Эрик ТЕН ХАГ «Очень рад, что у меня в команде есть Фернандеш»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на недавнюю критику в адрес Бруну Фернандеша, обвиняемого в нехватке бойцовских качеств:

«Он остается нашим капитаном. Он проводит блестящий сезон, он сыграл немаловажную роль в нашей позиции в турнирной таблице. Он дает энергию и интенсивность команде, много бегает. Он показывает и тренирует игроков, он вдохновляет всю команду. Никто не идеален, каждый совершает ошибки.

Я очень рад, что в моей команде такой игрок как Фернандеш, и я счастлив, что он наш капитан».