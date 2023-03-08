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  4. Эрик ТЕН ХАГ «Очень рад, что у меня в команде есть Фернандеш»
Англия
08 марта 2023, 20:11 |
243
1

Эрик ТЕН ХАГ «Очень рад, что у меня в команде есть Фернандеш»

Тренер «Манчестер Юнайтед» верит в португальца

08 марта 2023, 20:11 |
243
1
Эрик ТЕН ХАГ «Очень рад, что у меня в команде есть Фернандеш»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на недавнюю критику в адрес Бруну Фернандеша, обвиняемого в нехватке бойцовских качеств:

«Он остается нашим капитаном. Он проводит блестящий сезон, он сыграл немаловажную роль в нашей позиции в турнирной таблице. Он дает энергию и интенсивность команде, много бегает. Он показывает и тренирует игроков, он вдохновляет всю команду. Никто не идеален, каждый совершает ошибки.

Я очень рад, что в моей команде такой игрок как Фернандеш, и я счастлив, что он наш капитан».

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
Источник Sky Sports
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Springfield
Качественный игрок, но нервы регулярно сдают.   Надо брать пример с Кевина Де Брёйне. Но это очень трудно.   Разные национальности.
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