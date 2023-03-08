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  4. В помощь Зинченко и Ко. В обойму Арсенала вернулся забивной форвард
Англия
08 марта 2023, 17:11 | Обновлено 08 марта 2023, 17:17
1156
1

В помощь Зинченко и Ко. В обойму Арсенала вернулся забивной форвард

Близок к возвращению на поле Габриэл Жезус

08 марта 2023, 17:11 | Обновлено 08 марта 2023, 17:17
1156
1
В помощь Зинченко и Ко. В обойму Арсенала вернулся забивной форвард
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус

Вингер лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус вернулся к тренировкам с основным составом команды.

Бразилец все еще продолжает восстанавливаться после травмы колена, которую он получил на чемпионате мира в Катаре в матче с командой Камеруна. Повреждение привело к тому, что Жезусу пришлось перенести операцию.

В таблице чемпионата Англии «Арсенал», цвета которого защищает украинский защитник Александр Зинченко, занимает 1-е место. «Канониры» имеют перевес в 5 очков над «Манчестер Сити», который идет вторым.

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Габриэл Жезус Арсенал Лондон Украинская Премьер-лига
Источник Sky Sports
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Комментарии 1
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Тарік1994
В даному випадку це прям як ще один трансфер. Дуууже важлива одиниця для Арсеналу 
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