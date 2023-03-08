В помощь Зинченко и Ко. В обойму Арсенала вернулся забивной форвард

Вингер лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус вернулся к тренировкам с основным составом команды.

Бразилец все еще продолжает восстанавливаться после травмы колена, которую он получил на чемпионате мира в Катаре в матче с командой Камеруна. Повреждение привело к тому, что Жезусу пришлось перенести операцию.

В таблице чемпионата Англии «Арсенал», цвета которого защищает украинский защитник Александр Зинченко, занимает 1-е место. «Канониры» имеют перевес в 5 очков над «Манчестер Сити», который идет вторым.