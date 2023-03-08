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Украина. Премьер лига
08 марта 2023, 15:48 |
888
2

Без трех игроков. Динамо готовится к матчу против Днепра-1

Важный матч в чемпионской битве

08 марта 2023, 15:48 |
888
2
Без трех игроков. Динамо готовится к матчу против Днепра-1
ФК Динамо Киев

«Динамо» после поражения от «Ингульца» в первом официальном матче 2023 года начало подготовку к следующему туру и битве против «Днепра-1».

Сообщается, что к игре не готовятся вратари Георгий Бущан и Денис Бойко, а также полузащитник Николай Шапаренко.

Матч состоится 12 марта, начало в 13:00.

«Днепр-1» и «Шахтер» делят 1-е место УПЛ с 36 очками, а «Динамо» занимает 4-е место с 30 пунктами.

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Динамо Киев Днепр-1 Георгий Бущан Николай Шапаренко Денис Бойко Днепр-1 - Динамо
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Fred14
Динамо никакое .Матч с Ингульцом лишь подтвердил очевидное .Луческу плохо подготовил команду .Ну и плюс потеря Цыганкова Забарного Кенджоры не проходит бесследно .
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