Без трех игроков. Динамо готовится к матчу против Днепра-1

«Динамо» после поражения от «Ингульца» в первом официальном матче 2023 года начало подготовку к следующему туру и битве против «Днепра-1».

Сообщается, что к игре не готовятся вратари Георгий Бущан и Денис Бойко, а также полузащитник Николай Шапаренко.

Матч состоится 12 марта, начало в 13:00.

«Днепр-1» и «Шахтер» делят 1-е место УПЛ с 36 очками, а «Динамо» занимает 4-е место с 30 пунктами.