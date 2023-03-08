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  4. У Яремчука снова будет новый тренер? Паркер не уверен в своем будущем
Бельгия
08 марта 2023, 15:27 |
232
0

У Яремчука снова будет новый тренер? Паркер не уверен в своем будущем

Клуб может снова уволить тренера

08 марта 2023, 15:27 |
232
0
У Яремчука снова будет новый тренер? Паркер не уверен в своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Яремчук и Паркер

Наставник «Брюгге» Скотт Паркер, который возглавил команду только в декабре, не уверен, что в ближайшее время не будет уволен, учитывая результаты команды.

Команда в Лиге чемпионов проиграла «Бенфике» 1:7 по сумме двух матчей, а всего за время своей работы Паркер выиграл только два матча.

«Увольнение? Мне сложно сказать, я это не контролирую. Но понимаю, что результаты способствуют таким вопросам. Вопрос нужно задавать не мне, хотя результаты последних недель такие, что я понимаю, почему их задают».

«Лично я сконцентрирован на улучшении нашей игры», – сказал Паркер.

Украинский форвард «Брюгге» Роман Яремчук в нынешнем сезоне забил лишь два гола.

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Брюгге Роман Яремчук Скотт Паркер чемпионат Бельгии по футболу
Источник BBC
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