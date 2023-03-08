У Яремчука снова будет новый тренер? Паркер не уверен в своем будущем
Клуб может снова уволить тренера
Наставник «Брюгге» Скотт Паркер, который возглавил команду только в декабре, не уверен, что в ближайшее время не будет уволен, учитывая результаты команды.
Команда в Лиге чемпионов проиграла «Бенфике» 1:7 по сумме двух матчей, а всего за время своей работы Паркер выиграл только два матча.
«Увольнение? Мне сложно сказать, я это не контролирую. Но понимаю, что результаты способствуют таким вопросам. Вопрос нужно задавать не мне, хотя результаты последних недель такие, что я понимаю, почему их задают».
«Лично я сконцентрирован на улучшении нашей игры», – сказал Паркер.
Украинский форвард «Брюгге» Роман Яремчук в нынешнем сезоне забил лишь два гола.
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