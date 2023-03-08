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Лига чемпионов
08 марта 2023, 14:55 | Обновлено 08 марта 2023, 14:59
1970
0

ВИДЕО. Снижение зарплаты для Мудрика, Соломон в топе Европы, ставим на ПСЖ

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

08 марта 2023, 14:55 | Обновлено 08 марта 2023, 14:59
1970
0
ВИДЕО. Снижение зарплаты для Мудрика, Соломон в топе Европы, ставим на ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Манор Соломон представляет собой интересную фигуру на трансферном рынке Европы.
2. Мудрику может грозить снижение зарплаты в Челси
3. Наполи запретили продавать билеты фанатам Айнтрахта
4. Де Хеа готов к снижению зарплаты, чтобы остаться в Манчестер Юнайтед
5. Прогноз на матч Бавария – ПСЖ

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Источник Sport.ua
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