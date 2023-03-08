Лига чемпионов08 марта 2023, 14:55 | Обновлено 08 марта 2023, 14:59
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ВИДЕО. Снижение зарплаты для Мудрика, Соломон в топе Европы, ставим на ПСЖ
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
08 марта 2023, 14:55 | Обновлено 08 марта 2023, 14:59
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1. Манор Соломон представляет собой интересную фигуру на трансферном рынке Европы.
2. Мудрику может грозить снижение зарплаты в Челси
3. Наполи запретили продавать билеты фанатам Айнтрахта
4. Де Хеа готов к снижению зарплаты, чтобы остаться в Манчестер Юнайтед
5. Прогноз на матч Бавария – ПСЖ
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