Грэм ПОТТЕР: «Мое будущее в Челси? Ну, я все еще здесь!»

Наставник «Челси» Грэм Поттер понимает, что и дальше будет получать вопросы о своем будущем, несмотря на то, что команда обыграла «Боруссию» Дортмунд и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«И игроки, и болельщики были невероятными вчера. Классно сыграли против команды, которая выиграла 10 подряд матчей. Я считаю, что по итогам двух матчей мы заслужили пройти дальше, хотя не сумели забить на чужом поле».

«Мое будущее? Ну, я все еще здесь! Всегда будут эти вопросы, но мы просто делаем свою работу и стараемся улучшить результаты. Никто в команде не был рад той неудачной серии, которая у нас была», – сказал Поттер.

Ранее сообщалось, что клуб уволил бы Поттер в случае поражения от дортмундцев.