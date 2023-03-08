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  4. Грэм ПОТТЕР: «Мое будущее в Челси? Ну, я все еще здесь!»
Лига чемпионов
08 марта 2023, 14:27 |
202
0

Грэм ПОТТЕР: «Мое будущее в Челси? Ну, я все еще здесь!»

Тренер крайне доволен победой в Лиге чемпионов

08 марта 2023, 14:27 |
202
0
Грэм ПОТТЕР: «Мое будущее в Челси? Ну, я все еще здесь!»
ФК Челси. Грэм Поттер

Наставник «Челси» Грэм Поттер понимает, что и дальше будет получать вопросы о своем будущем, несмотря на то, что команда обыграла «Боруссию» Дортмунд и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«И игроки, и болельщики были невероятными вчера. Классно сыграли против команды, которая выиграла 10 подряд матчей. Я считаю, что по итогам двух матчей мы заслужили пройти дальше, хотя не сумели забить на чужом поле».

«Мое будущее? Ну, я все еще здесь! Всегда будут эти вопросы, но мы просто делаем свою работу и стараемся улучшить результаты. Никто в команде не был рад той неудачной серии, которая у нас была», – сказал Поттер.

Ранее сообщалось, что клуб уволил бы Поттер в случае поражения от дортмундцев.

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Челси Грэм Поттер Лига чемпионов Михаил Мудрик
Источник Sky Sports
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