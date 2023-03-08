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  4. ЗУБКОВ: «Где-то повезло, где-то Трубин сыграл, но Шахтер на своем месте»
Лига Европы
08 марта 2023, 14:11 | Обновлено 08 марта 2023, 14:15
326
1

ЗУБКОВ: «Где-то повезло, где-то Трубин сыграл, но Шахтер на своем месте»

Команда готовится к матчам 1/8 финала Лиги Европы

08 марта 2023, 14:11 | Обновлено 08 марта 2023, 14:15
326
1
ЗУБКОВ: «Где-то повезло, где-то Трубин сыграл, но Шахтер на своем месте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Вингер «Шахтера» Александр Зубков перед матчем с «Фейеноордом» рассказал о ситуации в Лиге Европы, тренере Игоре Йовичевиче и выступлениях в группе Лиги чемпионов.

«Я думаю, что «Шахтер» на своем месте. Где-то нам повезло, где-то Толя (Трубин - прим) невероятно отбивал все. Думаю, мы там, где мы есть. И мы показали хороший футбол, показали украинский дух».

«Йовичевич? Наш тренер – большой мотиватор. Кроме того, мне нравится система, по которой мы играем. Она дает больше пространства для вингера, больше разнообразия. Так что я себя хорошо чувствую под его руководством. Йовичевич из группы молодых тренеров, для которых важно навязывать свой стиль и которым хочется, чтобы команда играла с мячом. Йовичевич по своему стилю не отличается от Гвардиолы или Артеты».

«Пока что этот сезон как сказка. Я считаю, что в Лиге чемпионов мы сыграли достойно, но хочется еще», – сказал Зубков.

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Александр Зубков Шахтер Донецк Игор Йовичевич Лига Европы
Источник ФК Шахтер Донецк
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Fred14
То есть Зубков играл у Гвардиолы ?
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