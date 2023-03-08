ЗУБКОВ: «Где-то повезло, где-то Трубин сыграл, но Шахтер на своем месте»
Команда готовится к матчам 1/8 финала Лиги Европы
Вингер «Шахтера» Александр Зубков перед матчем с «Фейеноордом» рассказал о ситуации в Лиге Европы, тренере Игоре Йовичевиче и выступлениях в группе Лиги чемпионов.
«Я думаю, что «Шахтер» на своем месте. Где-то нам повезло, где-то Толя (Трубин - прим) невероятно отбивал все. Думаю, мы там, где мы есть. И мы показали хороший футбол, показали украинский дух».
«Йовичевич? Наш тренер – большой мотиватор. Кроме того, мне нравится система, по которой мы играем. Она дает больше пространства для вингера, больше разнообразия. Так что я себя хорошо чувствую под его руководством. Йовичевич из группы молодых тренеров, для которых важно навязывать свой стиль и которым хочется, чтобы команда играла с мячом. Йовичевич по своему стилю не отличается от Гвардиолы или Артеты».
«Пока что этот сезон как сказка. Я считаю, что в Лиге чемпионов мы сыграли достойно, но хочется еще», – сказал Зубков.
⚒ «Показали український дух!» 🇺🇦— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 8, 2023
Олександр Зубков в інтерв'ю @EuropaLeague Magazine Show розповів про перемогу над «Ренном», роботу під проводом Ігора Йовічевіча та голи «Реалу» в Лізі чемпіонів.#Shakhtar #Україна #UEL pic.twitter.com/bEpAgYHVvm
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