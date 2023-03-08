Хавбек Боруссии Д: «Во всем виноват судья. Как можно перебивать пенальти?»

В ответном матче плей-офф Лиги чемпионов «Челси» забил «Боруссии» Дортмунд решающий гол с пенальти, а арбитр Данни Маккели дал Каю Хаверцу перебить удар с точки после того, как игроки обеих команд вбежали в штрафную до удара.

С первой попытки Хаверц попал в штангу, а со второй забил. Синие выиграли 2:0 и прошли дальше, а работой судьи возмущен хавбек Дортмунда Эмре Джан.

«Причиной неудачи стал рефери. Как можно давать перебить пенальти? Как это работает? Меня не волнует, кто там вбежал в штрафную. Мы проиграли из-за арбитра».

«Возможно, он испугался болельщиков, ведь мы играли на выезде. Но УЕФА должен был назначить другого арбитра», – уверен Джан.