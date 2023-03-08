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  4. Хавбек Боруссии Д: «Во всем виноват судья. Как можно перебивать пенальти?»
Лига чемпионов
08 марта 2023, 12:48 |
749
2

Хавбек Боруссии Д: «Во всем виноват судья. Как можно перебивать пенальти?»

Эмре Джан возмущен судейством

08 марта 2023, 12:48 |
749
2
Хавбек Боруссии Д: «Во всем виноват судья. Как можно перебивать пенальти?»
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче плей-офф Лиги чемпионов «Челси» забил «Боруссии» Дортмунд решающий гол с пенальти, а арбитр Данни Маккели дал Каю Хаверцу перебить удар с точки после того, как игроки обеих команд вбежали в штрафную до удара.

С первой попытки Хаверц попал в штангу, а со второй забил. Синие выиграли 2:0 и прошли дальше, а работой судьи возмущен хавбек Дортмунда Эмре Джан.

«Причиной неудачи стал рефери. Как можно давать перебить пенальти? Как это работает? Меня не волнует, кто там вбежал в штрафную. Мы проиграли из-за арбитра».

«Возможно, он испугался болельщиков, ведь мы играли на выезде. Но УЕФА должен был назначить другого арбитра», – уверен Джан.

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Эмре Джан Боруссия Дортмунд Челси Лига чемпионов
Источник Bild
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Комментарии 2
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Влад Тараненко
Рекомендую Емре перечитати правила футболу. 
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0
Fred14
Судья виноват целиком и полностью в перебитии пенальти .Защитник Челси влез в штрафную до удара и судья это видел и не вытолкал его .А должен был сначала освободить штрафную площадку и только потом разрешить пробивать 
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-1
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