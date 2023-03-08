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  4. Александр БАНДУРА: «Наши военные – герои всего цивилизованного мира»
Украина. Премьер лига
08 марта 2023, 12:21 | Обновлено 08 марта 2023, 12:37
85
1

Александр БАНДУРА: «Наши военные – герои всего цивилизованного мира»

Капитан «Миная» – о расстреле украинского военнопленного

08 марта 2023, 12:21 | Обновлено 08 марта 2023, 12:37
85
1
Александр БАНДУРА: «Наши военные – герои всего цивилизованного мира»
ФК Минай. Александр Бандура

Голкипер «Миная» Александр Бандура от имени всей команды выразил соболезнования семье и близким расстрелянного украинского воина.

«Видео казни нашего героя видел уже каждый украинец. Никогда не забудем и не простим рашистам ни это, ни одно другое кровавое преступление, совершенное на нашей земле.

Нам противостоит армия бесчеловечных. Каждый день россияне доказывают, что не имеют права на существование. С 20 февраля 2014, когда россияне преступно захватили Крым, они начали сеять на нашей земле только смерть и разрушение.

У нас самая сильная армия. А наши военные – герои не только Украины, но и всего цивилизованного мира! Мы полагаемся на них и верим в победу. Герою Слава! Героям Слава!» - сказал Бандура.

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Александр Бандура Минай российско-украинская война
Источник ФК Минай
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Fred14
Война где против людей поставили воевать диких зверей.Думвю вата уже не будет утверждать что один народ 
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