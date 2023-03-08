Александр БАНДУРА: «Наши военные – герои всего цивилизованного мира»

Голкипер «Миная» Александр Бандура от имени всей команды выразил соболезнования семье и близким расстрелянного украинского воина.

«Видео казни нашего героя видел уже каждый украинец. Никогда не забудем и не простим рашистам ни это, ни одно другое кровавое преступление, совершенное на нашей земле.

Нам противостоит армия бесчеловечных. Каждый день россияне доказывают, что не имеют права на существование. С 20 февраля 2014, когда россияне преступно захватили Крым, они начали сеять на нашей земле только смерть и разрушение.

У нас самая сильная армия. А наши военные – герои не только Украины, но и всего цивилизованного мира! Мы полагаемся на них и верим в победу. Герою Слава! Героям Слава!» - сказал Бандура.