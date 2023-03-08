Марта Костюк – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со среды на четверг украинская теннисистка Марта Костюк (№40 WTA) начнет борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В первом раунде украинка сразится против Ребекки Петерсон из Швеции (№103 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча состоится четвертым запуском после матча Легечка – Риндеркнех. Ориентировочное время начала матча – 03:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сразится против 22-й сеяной Чжан Шуай из Китая.

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