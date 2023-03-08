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WTA
08 марта 2023, 11:50 |
295
0

Марта Костюк – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Индиан-Уэллс

08 марта 2023, 11:50 |
295
0
Марта Костюк – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь со среды на четверг украинская теннисистка Марта Костюк (№40 WTA) начнет борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В первом раунде украинка сразится против Ребекки Петерсон из Швеции (№103 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча состоится четвертым запуском после матча Легечка – Риндеркнех. Ориентировочное время начала матча – 03:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сразится против 22-й сеяной Чжан Шуай из Китая.

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WTA Индиан-Уэллс смотреть онлайн Марта Костюк Ребекка Петерсон
Источник Sport.ua
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