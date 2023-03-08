Стефано ПИОЛИ: «Надо забивать голы и постараться удивить соперника»

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Тоттенхэма».

«Ждем, что «Тоттенхэм» будет играть агрессивнее, чем в Милане. Они будут владеть мячом, так что нам нельзя выпадать из игры. Мы должны снова проявить себя в условиях жаркой атмосферы и уйти со стадиона победителями.

Завтра все будет зависеть от отдельно взятых игроков. Они очень здорово играют в атаке. Думаю, «Милан» с самого начала будет действовать интенсивно. Мы должны контролировать игру. Надо подготовиться к этому. У нас совсем небольшое преимущество, надо забивать голы и постараться удивить соперника», - сказал Пиоли.

Матч «Тоттенхэм» – «Милан» состоится в среду, 8 марта. Начало в 22:00 по Киеву.