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Лига чемпионов
08 марта 2023, 11:19 | Обновлено 08 марта 2023, 11:32
39
0

Стефано ПИОЛИ: «Надо забивать голы и постараться удивить соперника»

Наставник «Милана» – о предстоящем ответном матче с «Тоттенхэмом»

08 марта 2023, 11:19 | Обновлено 08 марта 2023, 11:32
39
0
Стефано ПИОЛИ: «Надо забивать голы и постараться удивить соперника»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Тоттенхэма».

«Ждем, что «Тоттенхэм» будет играть агрессивнее, чем в Милане. Они будут владеть мячом, так что нам нельзя выпадать из игры. Мы должны снова проявить себя в условиях жаркой атмосферы и уйти со стадиона победителями.

Завтра все будет зависеть от отдельно взятых игроков. Они очень здорово играют в атаке. Думаю, «Милан» с самого начала будет действовать интенсивно. Мы должны контролировать игру. Надо подготовиться к этому. У нас совсем небольшое преимущество, надо забивать голы и постараться удивить соперника», - сказал Пиоли.

Матч «Тоттенхэм» – «Милан» состоится в среду, 8 марта. Начало в 22:00 по Киеву.

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Стефано Пиоли Милан Тоттенхэм Лига чемпионов
Источник УЕФА
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