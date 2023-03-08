Даяна Ястремская – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Индиан-Уэллс
8 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (№142 WTA) начнет борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В первом раунде украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, сразится против Анны Бондар из Венгрии (№79 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Ли – Блинкова. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, украинка победила.
В следующем раунде победительница матча сразится против 16-й сеяной Барборы Крейчиковой из Чехии.
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