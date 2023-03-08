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WTA
08 марта 2023, 10:56 | Обновлено 08 марта 2023, 11:36
554
0

Даяна Ястремская – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Индиан-Уэллс

08 марта 2023, 10:56 | Обновлено 08 марта 2023, 11:36
554
0
Даяна Ястремская – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

8 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (№142 WTA) начнет борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В первом раунде украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, сразится против Анны Бондар из Венгрии (№79 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Ли – Блинкова. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, украинка победила.

В следующем раунде победительница матча сразится против 16-й сеяной Барборы Крейчиковой из Чехии.

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Источник Sport.ua
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