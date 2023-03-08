Леся Цуренко – Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Индиан-Уэллс
В ночь со среды на четверг украинская теннисистка Леся Цуренко (№95 WTA) начнет борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Чжу Линь из Китая (№33 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Свон – Букша. Ориентировочное время начала матча – 00:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.
В следующем раунде победительница матча сразится против 29-й сеяной Донны Векич из Хорватии.
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