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WTA
08 марта 2023, 10:10 | Обновлено 08 марта 2023, 10:50
362
1

Леся Цуренко – Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Индиан-Уэллс

08 марта 2023, 10:10 | Обновлено 08 марта 2023, 10:50
362
1
Леся Цуренко – Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

В ночь со среды на четверг украинская теннисистка Леся Цуренко (№95 WTA) начнет борьбу в основе турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Чжу Линь из Китая (№33 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Свон – Букша. Ориентировочное время начала матча – 00:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.

В следующем раунде победительница матча сразится против 29-й сеяной Донны Векич из Хорватии.

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Леся Цуренко WTA Индиан-Уэллс смотреть онлайн Чжу Линь
Источник Sport.ua
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u6464u
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