Определились первая соперница Костюк в основе турнира в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Марта Костюк (№40 WTA) узнала имя первой соперницы в основе хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В стартовом матче основы 20-летняя украинка сразится против победительницы квалификации Ребекки Петерсон из Швеции (№103 WTA).

Это будет первая встреча теннисисток.

Победительница матча в следующем раунде сразится против Чжан Шуай из Китая (№27 WTA).

Отметим, что в основной сетке также выступят Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.