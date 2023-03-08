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WTA
08 марта 2023, 08:20 |
1054
0

Определились первая соперница Костюк в основе турнира в Индиан-Уэллс

Марта начнет турнир поединком против Ребекки Петерсон из Швеции

08 марта 2023, 08:20 |
1054
0
Определились первая соперница Костюк в основе турнира в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№40 WTA) узнала имя первой соперницы в основе хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В стартовом матче основы 20-летняя украинка сразится против победительницы квалификации Ребекки Петерсон из Швеции (№103 WTA).

Это будет первая встреча теннисисток.

Победительница матча в следующем раунде сразится против Чжан Шуай из Китая (№27 WTA).

Отметим, что в основной сетке также выступят Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

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Марта Костюк Ребекка Петерсон WTA Индиан-Уэллс Чжан Шуай
Источник Sport.ua
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