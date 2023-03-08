WTA08 марта 2023, 08:20 |
1054
0
Определились первая соперница Костюк в основе турнира в Индиан-Уэллс
Марта начнет турнир поединком против Ребекки Петерсон из Швеции
08 марта 2023, 08:20 |
1054
0
Украинская теннисистка Марта Костюк (№40 WTA) узнала имя первой соперницы в основе хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В стартовом матче основы 20-летняя украинка сразится против победительницы квалификации Ребекки Петерсон из Швеции (№103 WTA).
Это будет первая встреча теннисисток.
Победительница матча в следующем раунде сразится против Чжан Шуай из Китая (№27 WTA).
Отметим, что в основной сетке также выступят Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 07 марта 2023, 13:11 7
9 лет в россии никаких претензий к нему не было
Футбол | 07 марта 2023, 21:53 0
Стартовый свисток прозвучит 7 марта в 22:10 по Киеву
Теннис | 06.03.2023, 12:55
Бокс | 08.03.2023, 07:30
Футбол | 07.03.2023, 18:36
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.03.2023, 15:11 23
07.03.2023, 11:20 24
07.03.2023, 09:00
06.03.2023, 20:40 14
07.03.2023, 18:11 15
06.03.2023, 22:48 12
06.03.2023, 11:25 2
08.03.2023, 00:09 90