«Нет» – российскому закону. Цитаишвили поддержал протесты в Грузии
Футболист запостил хэштег протестов в Тбилиси
Вингер «Леха» Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», отреагировал на принятие парламентом Грузии в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».
«Нет» – российскому закону», – написал Цитаишвили в инстаграме, поддержав антиправительственные протесты.
Отметим, что принятый в первом чтении законопроект в значительной степени наследует российское законодательство об «иноагентах». Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. Обсуждение началось в отсутствие большинства оппозиционных депутатов.
В тот же день в грузинской столице Тбилиси начались протесты возле парламента, их участники применили против правоохранителей коктейль Молотова. Спецназовцы в свою очередь применили перцовый газ и водометы.
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