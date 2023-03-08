«Нет» – российскому закону. Цитаишвили поддержал протесты в Грузии

Вингер «Леха» Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», отреагировал на принятие парламентом Грузии в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

«Нет» – российскому закону», – написал Цитаишвили в инстаграме, поддержав антиправительственные протесты.

Отметим, что принятый в первом чтении законопроект в значительной степени наследует российское законодательство об «иноагентах». Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. Обсуждение началось в отсутствие большинства оппозиционных депутатов.

В тот же день в грузинской столице Тбилиси начались протесты возле парламента, их участники применили против правоохранителей коктейль Молотова. Спецназовцы в свою очередь применили перцовый газ и водометы.