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08 марта 2023, 07:56 | Обновлено 08 марта 2023, 07:57
891
1

«Нет» – российскому закону. Цитаишвили поддержал протесты в Грузии

Футболист запостил хэштег протестов в Тбилиси

08 марта 2023, 07:56 | Обновлено 08 марта 2023, 07:57
891
1
«Нет» – российскому закону. Цитаишвили поддержал протесты в Грузии
фото из открытых источников

Вингер «Леха» Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», отреагировал на принятие парламентом Грузии в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

«Нет» – российскому закону», – написал Цитаишвили в инстаграме, поддержав антиправительственные протесты.

Отметим, что принятый в первом чтении законопроект в значительной степени наследует российское законодательство об «иноагентах». Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. Обсуждение началось в отсутствие большинства оппозиционных депутатов.

В тот же день в грузинской столице Тбилиси начались протесты возле парламента, их участники применили против правоохранителей коктейль Молотова. Спецназовцы в свою очередь применили перцовый газ и водометы.

По теме:
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Тбилиси Георгий Цитаишвили протесты в Грузии
Источник Instagram
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Комментарии 1
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Fred14
Там какой то олигарх грузинский хочет чтоб Грузия легла под русских а народ хочет в Европу .любопытно чем закончится. У нас были такие овощи и рыги умничали что будет с россией .Русские это мусор .никакой народ не должен быть с русским .это отсталая деградированная страна без перспектив .казарма с клетками 
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