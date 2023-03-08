Марченко в третий раз в сезоне вышел во второй круг основы на челленджере

Украинский теннисист Илья Марченко пробился во второй круг хардового челленджера в Мексике.

В первом раунде основы украинец, который преодолел квалификацию, в двух сетах разобрался с Гвидо Андреосси из Аргентины, который также прошел сито отбора.

Пуэрто-Вальярта. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Гвидо Андреоцци (Аргентина) – 6:3, 6:4

В следующем раунде Марченко сразится против еще одного квалифаера Кристиана Ленгмо из США.

Отметим, что в этом сезоне Илья еще ни разу не проходил дальше второго круга основы на челленджерах.