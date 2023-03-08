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Украина
08 марта 2023, 00:33 | Обновлено 08 марта 2023, 01:37
946
0

ФОТО. «Отомстим». Стаховский опубликовал общие снимки с «Да Винчи»

Дмитрий Коцюбайло погиб в бою под Бахмутом

08 марта 2023, 00:33 | Обновлено 08 марта 2023, 01:37
946
0
ФОТО. «Отомстим». Стаховский опубликовал общие снимки с «Да Винчи»
Дмитрий Коцюбайло

Экс-лидер украинского тенниса Сергей Стаховский опубликовал общие фото с Дмитрием «Да Винчи» Коцюбайло:

«Друг, ты навсегда в строю. Ты человек, на которого я равнялся. Твое мужество и стойкость вдохновляли молодое поколение.

Я благодарю судьбу, что познакомился с тобой в 2015 году. Ты верный сын Украины.

Сочувствие маме героя, невесте и всем близким. Тяжелая, незаменимая потеря. Отомстим.

Честь, брат», – подписал фото Стаховский.

Дмитрий «Да Винчи» Коцюбайло погиб 7 марта 2023 года в боях за Бахмут. Об этом заявил в своём видеообращении президент Украины Владимир Зеленский:

«Сегодня в бою погиб «Да Винчи», герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, — Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину».

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Сергей Стаховский Владимир Зеленский фото российско-украинская война смерть Бахмут Дмитрий Коцюбайло
Источник Sport.ua
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