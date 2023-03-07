Лига чемпионов07 марта 2023, 23:43 | Обновлено 08 марта 2023, 00:09
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ВИДЕО. Давид Нерес довершил разгром в матче Бенфики против Брюгге
5 мячей побывало в воротах «Брюгге» в матче 1/8 финала ЛЧ
07 марта 2023, 23:43 | Обновлено 08 марта 2023, 00:09
154
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Во вторник, 7 марта, в 22:00 в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором португальская «Бенфика» принимает бельгийский «Брюгге».
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В первой игре, которая состоялась 15 февраля в Брюгге, со счетом 2:0 победил лиссабонский клуб.
На 77-й минуте довершил разгром Давид Нерес (5:0), экс-футболист донецкого «Шахтера». После этого гости забили гол престижа.
ГОЛ! 5:0. Давид Нерес, 77 мин.
ГОЛ! 5:1. Бьерн Мейер, 87 мин
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