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Лига чемпионов
07 марта 2023, 23:43 | Обновлено 08 марта 2023, 00:09
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0

ВИДЕО. Давид Нерес довершил разгром в матче Бенфики против Брюгге

5 мячей побывало в воротах «Брюгге» в матче 1/8 финала ЛЧ

07 марта 2023, 23:43 | Обновлено 08 марта 2023, 00:09
154
0
ВИДЕО. Давид Нерес довершил разгром в матче Бенфики против Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 7 марта, в 22:00 в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором португальская «Бенфика» принимает бельгийский «Брюгге».

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В первой игре, которая состоялась 15 февраля в Брюгге, со счетом 2:0 победил лиссабонский клуб.

На 77-й минуте довершил разгром Давид Нерес (5:0), экс-футболист донецкого «Шахтера». После этого гости забили гол престижа.

ГОЛ! 5:0. Давид Нерес, 77 мин.

ГОЛ! 5:1. Бьерн Мейер, 87 мин

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Источник Sport.ua
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